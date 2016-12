Inter, Mancini punge Jovetic: "Stevan può dare molto di più"

Dopo la sconfitta interna col Sassuolo, l' Inter riparte da Bergamo per inseguire il Napoli in vetta alla classifica. E Mancini non si fida dell' Atalanta : " Dobbiamo essere concentrati, giocare come contro il Sassuolo, ma fare gol e portare a casa tre punti ". Poi una stoccata a Jovetic : " Abbiamo fiducia in lui, ma può dare molto di più ". Infine sul mercato: " Lavezzi non muoverà a gennaio e spero che Guarin resti "

LE PAROLE DI MANCINICosa vuoi vedere a Bergamo?

"Voglio vedere la stessa grinta del match col Sassuolo, ma con un risultato diverse. Abbiamo perso immeritatamente, ma bisogna accettarlo e sapere che abbiamo fatto un ottimo girone d'andata e, se saremo capaci, dovremo fare altrettanto al ritorno"



Guarin verso la cessione?

"Io non ne so nulla. In questo momento rimangono tutti. Gennaio è un mese un po' fastidioso per le questioni mercato"



La squadra è matura per lo scudetto

"Non si resta in testa per caso. Noi dobbiamo essere bravi da rimanere concentrati come nel girone d'andata. La Juve certamente è sempre pericolosa, come il Napoli. L'ho sempre detto che sarebbe rientrata. Ora ci sono 19 partite davanti"



Jovetic e Icardi

"Insieme a volte han giocato bene, altre volte meno. Il feeling può scattare all'improvviso. Hanno caratteristiche diverse e possono coesistere, ma ci aspettiamo di più da loro"



I punti persi

"Abbiamo perso quattro punti in due partite al 90'. Non abbiamo subito, ma sono stati solo degli episodi. In ogni caso, dobbiamo fare più gol. Non si possono avere sei o sette occasioni e non segnare"



Jovetic

"E' arrivato dal City all'Inter, una squadra con una storia con un passato molto importante. L'Inter è l'Inter e sta nelle top squadre del mondo. Chi viene sa che deve dare il massimo, noi crediamo nelle sue qualità. Lui si è messo al servizio della squadra, ma può fare di più. Penso che possa fare molti gol con Icardi nel ritorno"



Kondogbia

"Diventerà un grande centrocampista. Ha bisogno di tempo perché è giovane. Non conosce questo campionato e deve abituarsi. Altri grandi giocatori i primi mesi in Serie A hanno fatto fatica e poi sono esplosi"



Bergamo e poi San Paolo

"Dobbiamo prima pensare all'Ataanta perché in casa crea difficoltà a tutti. Cerchiamo di ripartire da Bergamo, poi penseremo alla Coppa Italia"



Non manca un collante tra difesa e attacco?

"Abbiamo patito un po' il finale e l'inizio e abbiamo perso un po' di condizione con i centrocampisti. Ora stiamo un po' meglio e quando avremo una condizione migliore non servirà altro"



Contratto in scadenza nel 2017

"E' presto e la cosa non mi disturba. Il nostro pensiero non deve essere questo, ma fare il massimo che possiamo fare in questa stagione. Il resto lascia ilt empo che trova"



Jovetic gioca con l'Atalanta?

"Cercherò di mettere in campo la formazione migliore. Io cerco sempre di giocare con due o tre attaccanti, ma ho bisogno che la squadra abbia equilibrio e non soffra. Ora mi servono giocatori che spingono perché è un momento importante"



Soriano può far comodo?

"Io spero che rimanga Guarini. Quando sta bene, è un giocatore molto importante. Soriano è un po' diverso da Guarin, è un bravo giocatore che è migliorato moltissimo"



Interventi in difesa se parte Ranocchia?

"Se Ranocchia dovesse decidere di accettare qualche offerta, dovremo cercare un altro centrale"



Formazione

"Dico solo un nome: Handanovic..."



Dove servono rinforzi?

"Dobbiamo prima intervenire sui campi di allenamento che non sono granché. Per ilr esto questa squadra può rimanere così fino alla fine. Fino ad oggi siamo rimasti tra il primo e il secondo posoto e credo che questa squadra abbia dei valori e possa puntare in alto. Dobbiamo avere solo più concentrazione"



Lavezzi per la lotta scudetto?

"Non capisco perché Lavezzi dovrebbe lasciare il Psg. A giugno può pensare di venire in Serie A, ma adesso mi sembra difficile. E' nel pieno della sua carriera"