Inter, Mancini: "Proveremo a vincere lo scudetto"

E' un Roberto Mancini soddisfatto quello che commenta il ko di misura dell'Inter col Psg . "E' stata una buona gara, stiamo lavorando per mantenere quanto di buono fatto finora. Cerchiamo di dare sempre il massimo e, se saremo bravi a restare nella stessa posizione di classifica fino alle ultime tre partite della stagione, proveremo a vincere. Ma non dobbiamo dimenticarci quale fosse il nostro obiettivo, cioè tornare in Champions League", ha detto.

"E' stata la prima partita dopo una settimana di riposo. Era un match utile a ritrovare la giusta condizione e spero che sia servito. Il Paris Saint-Germain è sempre una squadra molto forte, anche se mancavano tanti giocatori", ha aggiunto parlando del match di Doha. Inevitabile che l'argomento più gettonato, però, sia stato Lavezzi, sempre più accostato all'Inter. "E' salito sul pullman del Psg. Siamo solo a dicembre, è ancora presto, non si muove niente", il breve commento dell'allenatore nerazzuror, al quale ha fatto eco il collega Laurent Blanc: "Abbiamo parlato di tutto con Mancini, ma non di Lavezzi". Sarà vero? Intanto, sulla vicenda è intervenuto anche Ibrahimovic: "E' un giocatore del Psg e quest'anno avrò ancora bisogno di Lavezzi".



A Doha, comunque, c'era anche il presidente Erick Thohir. "Credo in questa squadra e in questo allenatore, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo in campionato. Mi ha fatto piacere fare visita alla squadra qui a Doha, una bellissima città, in un Paese in cui l'amore per il calcio sta crescendo tantissimo. E anche l'Inter sta crescendo tantissimo, sul campo e fuori dal campo. Dobbiamo continuare a lavorare duramente", ha ribadito.