Inter, Mancini: "Prima il Bologna, poi la Roma. Io e Icardi restiamo"

Roberto Mancini avverte l' Inter : "Il Bologna può crearci difficoltà, Donadoni un grande. Io di nuovo a Bologna? Si dice che sono bollito ma ho tanti anni davanti". Sul futuro nerazzurro: "Ho gli stimoli giusti per rimanere, e anche Icardi resterà". Su Ljajic : "Mi piace allenare giocatori così anche se mi fa arrabbiare". Ipotesi Inter- Ibrahimovic ? "Non ho il suo numero ma fossi il Psg me lo terrei: è ancora decisivo".

LA CONFERENZA

Soriano può essere un giocatore alla Brozovic?

Gioca da più tempo in Italia, è più esperto. Ma Marcelo ha prospettive importantissime, corre tanto e crescerà tanto

A San Siro dovrebbe esserci Dunga, l'Inter cosa farebbe se chiedessero a Miranda di giocare Coppa America e Olimpiadi?

Ne parlerò con lui, non credo sia possibile. Se no dopo avrebbe bisogno di due mesi per riposare

Cosa pensa del momento di Balotelli?

UItimamente non l'ho seguito molto ma da lui si spera sempre che torni importante come lo era qualche anno fa

Il Bologna subisce pochissimo

Ha trovato la giusta quadratura con giocatori che avranno futuro. La squadra difende bene, non offre spazi agli avversari. Poi Destro e Giaccherini sono pericolosi davanti

Come stanno Murillo e Jovetic?

Jeison sta bene, nessun problema. Stevan soffre ancora del problema al polpaccio, spero sia pronto dopo la sosta. Con un problema del genere credo che per la Roma non ce la faccia

Conosce il presidente del Bologna? In futuro potrebbe tornare a Bologna?

L'ho conosciuto attraverso un amico comune, sono felice abbia preso la società, Bologna si merita un club ad alti livelli. A Bologna torno tutte le settimane... come allenatore? Vedremo, dicono che sono bollito ma ho ancora tanti anni davanti

Se arriva Erkin, Telles sarà riscattato? Icardi rimarrà?

Puntiamo molto su di lui, crescerà molto, ha passaporto italiano. Dipenderà dall'accordo con il Galatasaray. Icardi ha un contratto lungo, non ci saranno problemi

Come si è allenato Ljajic?

Il fisico, il corpo c'era (ride, ndr). Si è allenato bene, è sempre così quando sa che potrà giocare. Il problema è quando pensa di non dover giocare... Mi piace avere giocatori così, magari ti fanno arrabbiare ma sanno fare la differenza

Qual è il bilancio dell'ultimo periodo?

Abbiamo avuto alti e bassi, ma gli errori fanno parte della costruzione di una squadra. Siamo giovani, non tutti lo ricordano: cresceranno ancora.

Quale fioretto farebbe per il terzo posto?

Lo farei per cose più importanti, possiamo arrivarci anche senza "fioretti"

Ha ancora il numero di telefono di Ibrahimovic? Lo consiglierebbe a Thohir?

Nonostante l'età fa ancora la differenza, fossi il Psg lo terrei ma non ho il suo numero. Comunque mi pare una soluzione difficile

Ha in mente un modulo definitivo? L'Inter gioca meglio quando ha tanti giocatori offensivi in campo?

Non conta il modulo, ma l'atteggiamento: a volte ci si focalizza troppo sui numeri. Dipende anche dai giocatori che si hanno a disposizione. Perisic è arrivato solo a fine mercato, Biabiany stava recuperando. Da quando è tornato, abbiamo più soluzioni, non ci sono problemi

Quali sono le difficoltà di Eder?

E' casuale che non abbia ancora segnato, si è inserito bene e sta facendo buone gare

Che ne pensa del Bologna?

Sono tifoso del Bologna, merita di tornare in alto. Donadoni è un grande allenatore, sta facendo benissimo. possono crearci dei problemi. Hanno ritrovato tranquillità e hanno tanti giocatori interessanti. Solo dopo penseremo alla Roma

Rimarrà anche l'anno prossimo nel caso non arrivasse la qualificazione alla Champions?

Ho sempre stimoli qui perché mi piace fare questo lavoro, amo il mio mestiere