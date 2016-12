Inter, Mancini: "Presto per pensare alla Juve, valuterò Jovetic e Ljajic"

15:02 - Roberto Mancini non scopre le carte in vista di Inter-Juve: "Sarà una partita importante, è sempre il derby d'Italia - ha detto a Premium Sport -. Manca ancora una settimana, c'è tempo per lavorare". Buone notizie dalle nazionli con Jovetic risparmiato e Ljajic motivato: "Valuterò in quali condizioni torneranno". Infine, sull'Italia qualificata agli Europei: "Complimenti, non è mai facile con un turno d'anticipo".

Nelle Marche per ricevere un premio ("Sono una persona normale ma fa sempre piacere un riconoscimento dalla gente della mia terra"), Mancini non si è sbottonato più di tanto in attesa del match con la Juventus: "E' sempre una partita importante, sarà una bella serata dove si affronteranno due grandi squadre. Jovetic ha detto che vincere sarebbe un segnale forte? Sì, ma c'è ancora una settimana di lavoro davanti". Su Ljajic, che si è candidato per un posto da titolare: "Valuteremo in che condizioni tornano i nazionali, tra martedì e giovedì valuteremo tutto".

Poi sulla Nazionale azzurra: "Complimenti per la qualificazione, le partite sono tutte da giocare, anche quelle che sembrano più semplici. Speriamo che da qui a giugno migliorino, l'Italia fa sempre bene a Mondiali ed Europei". Infine su Verratti alla Pirlo: "Ma Pirlo è sempre Pirlo... comunque Verratti sta accumulando esperienza in un club estero così importante come il Psg, gli serve per migliorarsi".