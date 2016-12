Inter, Mancini pensa solo all'Atalanta: "Niente turnover e Icardi giocherà"

15:16 - Domani l'Atalanta, giovedì il Celtic. In cinque giorni Mancini si gioca un bel pezzo di stagione. "Per il momento è più importante l'Atalanta, dare continuità al nostro rendimento. Non c'è bisogno di far riposare dei giocatori - ha spiegato - Vengono da una sconfitta immeritata, sono una squadra molto solida". Su Icardi: "Non credo possa rifiatare. Sta molto bene e spero che continui a segnare". Sogno terzo posto: "Non bisogna mai mollare".

Vorrei sapere s'è intenzionato a giocare solo col 4-3-1-2 o può dare fiducia al 4-3-3?

"4-3-3, 4-3-1-2, non è un problema di moduli. Conta che l'attitudine dei giocatori sia buona".Cosa manca a Kovacic per diventare un campione?

"Ci vuole solo tempo. Ha grandi qualità, può fare partite più o meno buone. Migliora giorno dopo giorno".



La squadra ti cominicia a dare garanzie?

"Le garanzie la squadra me le dà giorno dopo giorno. L'atteggiamento sta diventanto molto molto positivo".



Quanto hai già in testa la sfida con il Celtic?

"Per il momento è più importante l'Atalanta, dare continuità al nostro rendimento. Non c'è bisogno di far riposare dei giocatori, tra domenica e giovedì c'è tempo".



Come sta Podolski?

"Ha fatto bene le prime due gare poi è un po' calato. È un giocatore con qualità ed esperienza, ci può dare una grande mano in campionato".



Crede ancora nel terzo posto?

"Non bisogna mai mollare, nel calcio bisogna fare così. Ora pensiamo all'Atalanta, poi con un filotto di vittorie tutto potrebbe cambiare".

Chi è l'ultimo allenatore dell'Inter ad aver vinto a Bergamo?

"(Ride, ndr). Sono io? Segnò Balotelli e giocò da esterno sinistro, andò in rete anche Vieira".

Che squadra troverete di fronte?

"Vengono da una sconfitta immeritata, sono una squadra molto solida ed è difficile giocare contro di loro".

Allora giocò Balotelli, oggi chi potrebbe fare altrettanto?

"Tutta la squadra può migliorare e tutti i giocatori possono essere importanti come lo fu allora Mario".

La Champions League è fondamentale per convincere i grandi giocatori a venire all'Inter?

"La Serie A ha bisogno dei grandi giocatori per tornare al top, cosa che siamo stati per 25 anni. Questa è la nostra speranza e Yaya Touré è uno di questi. Se ci riuscissimo sarebbe una grande cosa per tutti".



La squadra perché fa fatica in trasferta?

"Non credo ci siano molte differenze rispetto a giocare in casa. Una grande squadra deve avere il medesimo atteggiamento".

Un commento sugli ultimi due arrivati, Santon e Brozovic

"Santon ha fatto 2 partite in 4 giorni, l'unica paura che ho è che magari abbia bisogno di recuperare. Brozovic ha mostrato buone cose, ma ha bisogno di ambientarsi al calcio italiano. Ha qualità. Piano a paragonarlo a Stankovic, magari diventerà anche più forte ma è ancora giovane".



Come sta Icardi e se pensa di farlo rifiatare

"L'ho visto sempre tranquillo, difficilmente si preoccupa per qualcosa. L'esultanza, invece, non sarebbe un problema se facesse due gol a partita (ride, ndr). Credo che esultare sia bellissimo".

Kovacic potrebbe partire titolare domani?

"Mateo è ancora molto giovane e quindi non ha ancora un ruolo ben definito. Le sue qualità gli permettono di essere impiegato in più ruoli, adesso potrebbe giocare ovunque. Per giocare davanti alla difesa deve essere anche più maturo. C'è bisogno di tempo".

La preoccupa questo tour de force?

"Non mi preoccupa, è meglio giocare che allenarsi. L'unica cosa che mi preoccupa è il fatto di avere qualche infortunato di troppo. Speriamo di giocare il più possibile".

Quanto manca per vedere la vera Inter di Mancini?

"Credo che ci voglia ancora del tempo".