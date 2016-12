Inter, Mancini pensa ai tagli: Ljajic e Montoya con le valigie

Dopo sette partite, Mancini ha già in mente il suo restyling per l'Inter. E a gennaio già si attendono grosse novità alla Pinetina. Soprattutto in uscita. Il tecnico nerazzurro ha fatto capire senza mezzi termini su chi intende puntare e su chi non vuole investire. Detto di Montoya, vecchio pallino di Ausilio, ma lontano dal credo tattico di mister Mancini, al momento in casa Inter il caso più spinoso è quello di Ljajic. Per il suo riscatto dalla Roma servono ben 11 milioni, e l'indolenza dell'ex giallorosso a Marassi durante il riscaldamento non sembrano aver avuto buoni riscontri nello spogliatoio. Di sicuro Mancini non ha gradito, tanto che ha preferito far entrare Rey Manaj al posto del serbo. Un segnale forte e chiaro al giocatore e al club, ribadito anche dalla decisione di tornare a puntare su Palacio e Biabiany con Jovetic ai box. Al momento l'impressione è che Ljajic tornerà a casa base. Quando è ancora da stabilire, ma sembra più probabile a giugno.



Discorso diverso invece per Nagatomo e D'Ambrosio. Fuori dal progetto nerazzurro, entrambi questa estate hanno rifiutato diverse destinazioni e ora, infortunii a parte, stanno subendo i risultati della loro ostinazione. Sullo sfondo, sempre in uscita, c'è poi da valutare la posizione di Brozovic. Il croato è partito titolare con Atalanta e Carpi, ma poi si è dovuto accontentare delle briciole e potrebbe essere ceduto al miglior offerente già questo inverno. Quanto ai giovani in partenza, infine, alla Pinetina sembrano aver deciso di spedire Gnoukouri e Di Marco a far esperienza. Per loro si profila un prestito a gennaio. In casa Inter fioccano già le prime "bocciature".