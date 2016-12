Inter, Mancini: "Passi avanti nell'ultimo periodo"

23:11 - Le due vittorie consecutive in campionato ha ridato smalto all'Inter di Roberto Mancini. "Abbiamo fatto passi avanti - ha dichiarato l tecnico dopo il trionfo della Primavera al Viareggio -, ma ci vuole tempo per dire se siamo ripartiti. Stanno arrivando i risultati ma serve ancora tanto lavoro". All'orizzonte c'è il Celtic: "Siamo concentrati per la sfida agli scozzesi, ora pensiamo a quella". Sull'arrivo di Felipe: "Vediamo".

Infine i complimenti alla Primavera. "Quella di oggi è stata una bella vittoria, i ragazzi sono stati bravissimi anche perchè hanno giocato tante partite in pochi giorni. Sono contento per Vecchi e per i suoi ragazzi. Bonazzoli? Non c'era bisogno di questa partita per scoprirne il valore, ma è stato bravo a calarsi nella realtà della Primavera, non è semplice quando ci si allena sempre in prima squadra. Questa vittoria è importante anche in chiave futura, visto che l'Inter punta sul proprio settore giovanile. Qualcuno di questi ragazzi ha debuttato in Europa, altri in campionato, succederà sicuramente ancora".