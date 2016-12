Inter, Mancini: "Orgoglioso di aver riportato l'Inter alla vittoria dopo 20 anni"

14:12 - Roberto Mancini racconta sul suo sito la propria lunga carriera, prima da calciatore, poi da allenatore. Una carriera che si incrocia con l'Inter quando Moratti, per rilanciare la squadra dopo anni poveri di successi, decide di puntare su di lui. Un'esperienza indelebile per Roberto che ricorda orgoglioso: "Ho riportato l’Inter dopo 20 anni alla vittoria, proprio laddove erano passati grandi allenatori senza vincere".

"Nell’estate 2004 - ricorda Mancini - il Presidente Massimo Moratti mi affida la guida dell'Inter, a secco di trofei dal 1998. Rimango a Milano fino al 2009: per me sono anni importanti in cui conquisto complessivamente 3 scudetti, 2 Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. In particolare il secondo tricolore, quello del 2006/07, lo vincemmo toccando anche il record europeo di ben 17 successi consecutivi".

Poi, dopo questa incredibile serie di vittoria che mancava solo del coronamento europero, il Mancio decide di mollare. Lo annuncia dopo un'amara sconfitta con il Liverpool in Champions League. Oggi, ripercorrendo quei momenti, spiega: "Negli ultimi mesi a Milano iniziai a sentire voglia di fare nuove esperienze e di misurarmi con un campionato diverso dalla serie A. Ogni esperienza, ogni nazione, ogni città e i suoi tifosi, ogni club e i propri dirigenti sono un accrescimento personale e professionale. Sono sempre stato onorato di essere in un club da calciatore prima e da allenatore poi".

"Nel calcio può succedere di tutto", ha detto Mancini la scorsa settimana. Indizio di un futuro clamoroso ritorno?