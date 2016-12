Inter, Mancini: "Non molliamo la Champions"

Roberto Mancini sorride per l'1-0 di Frosinone che lascia qualche speranza di Champions all'Inter. "Non dobbiamo mai mollare, qualsiasi cosa succeda. Ci sono altre partite da giocare e da vincere, poi alla fine vedremo", ha detto. Sul match: "Nel primo tempo potevamo essere in vantaggio di almeno due gol, uno l’avevamo fatto e ce l’hanno annullato. Loro hanno creato qualcosa nella ripresa, ma abbiamo sempre avuto in mano il pallino del gioco".