Inter, Mancini: "Non firmo per il terzo posto, ci vuole la penna giusta"

Domani Totti fa 39 anni.

"Sono felice di vederlo ancora giocare e segnare. Lui è un grande campione. Forse deve solo migliorare a paddle (ride, ndr)".



Thohir era soddisfatto?

"Sì, erano tutti contenti".



Massimo Moratti ha detto che i meriti sono suoi all'80%.

"Lo ringrazio, ma lo dice per amicizia e affetto. Se si vincerà, il merito sarà della società".



Se l'Inter domani dovesse vincere con la Fiorentina e se la Juve dovesse perdere col Napoli, scivolerebbero a -13. Sarebbe sempre per lei la favorita?

"Può considerarsi una delle favorite. Magari diventa difficile recuperare, ma di solito vince gli scudetto a +14. Quindi...".



Se oggi ti dicessero di firmare per il terzo posto, firmeresti?

"Non arrivo per arrivare terzo, quarto o quinto. Bisogna poi trovare la penna giusta per firmare. Le grandi squadre devono avere l'obiettivo massimo".



Ma non pensi che i tifosi debbano appoggiare di più la squadra?

"Ma siamo in Italia e i giocatori non devono farsi problemi. In una partita ci sono i passaggi giusti e passaggi sbagliati".



L'Inter di Mancini ha dei nemici?

"Li hanno tutti, ma non per cattiveria. Io credo che l'Inter stia cercando di giocare a calcio. A volte non è facile, gli avversari si difendono in 10 nella propria metà campo. Inter ha un possesso palla di oltre il 63% con tanti tiri in porta. Vuol dire che stiamo facendo tanto. Magari non siamo il Barcellona, ma ci vogliono decenni per essere come loro".



Questa è l'Inter che aveva in mente?

"Avevo in mente una squadra che potesse diventare più fisica. E' una cosa che conta. Ma abbiamo anche giocatori tecnici: Jovetic, Biabiany, Telles o altri. Ma anche Felipe Melo è tecnico, anche se dicono sia un macellaio".



Chi è l'anti Inter?

"Ci sono tre squadre più attrezzate per vincere scudetto: Juventus, Roma e Napoli. Ora sono dietro a noi, ma è casualità".



Vuole entrare nella storia dell'Inter?

"Ci sono già entrato. Ho vinto qualcosa e ne ho vinte 17 di fila. Ma è importante vincere non entrare nella storia".



Come sta Icardi?

"Sta bene. L'ho visto meglio contro il Verona che contro il Chievo".



Ma quando rientra Murillo, chi giocherà in difesa?

"Lui e Miranda. Medel poi sa giocare anche come centrale ed è importante. Ma Medel può giocare ovunque. Anche mezz'ala".



La gara con il Verona?

"Era più fresco all'inizio e ci ha messo in difficoltà. Dopo 20' siamo entrati in partita, ma è normale che gli avversari poi vogliano fare bene anche loro".



Sono arrivati grandi complimenti da personaggi illustri?

"In Italia si va per luoghi comuni. Come quando si dice che Felipe Melo deve essere espulso. Dicevano anche che non potevo allenare perché non avevo il patentino. E così poi si parla senza sapere. Io sono abbastanza contento: certo, la squadra deve migliorare".



Chi è il vero numero 10?

"Quelle caratteristiche le ha Ljajic, ma ha giocato soltanto la partita scorsa. Si deve inserire, non è facile giocare a San Siro".



Cosa servirà?

"Pazienza, precisione. Sarà complicato".



Che difficoltà rappresenta questa partita?

"Alla sesta giornata c'è prima contro seconda. La Fiorentina gioca bene, giocava bene anche l'anno scorso. Per vincere servirà una bella partita. Per entrambe sarà difficile".



Conta la qualità del gioco?

"Non mi interessano le critiche. Sono in grado di giudicare se si gioca male o bene e sei può migliorare. Non credo che oggi ci siano squadre perfette. La squadra ha la mentalità giusta e comunque gioca sempre. Poi, io rispetto tutte le opinioni".



Ma gioca così male questa Inter viste le critiche?

"Non siamo né brutti né cattivi. Io spero di sentire questo sempre".