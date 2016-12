Inter, Mancini: "Noi come il Bayern. Shaqiri? Ha un problema..."

La tournée cinese dell'Inter parte col botto, subito sfida contro il Bayern Monaco, martedì 21 luglio alle ore 14. E Roberto Mancini in conferenza non si tira indietro: "Loro sono più avanti nella preparazione ma noi siamo migliorati e puntiamo allo scudetto: siamo squadre simili, sarà una bella sfida". Poi accenno a Shaqiri, al centro del mercato: "Ha un problema e non so se sarà pronto: eventualmente ci sarà con il Real".

Grande attesa per la sfida coi tedeschi di Guardiola, sfida che sarà trasmessa in diretta tivu (esclusiva) su Premium alle ore 14, martedì 21 luglio alle 14.