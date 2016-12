Inter, Mancini: "Miglioriamo, ma non guardiamo la classifica" 

23:45 - Roberto Mancini è visibilmente contento della strada intrapresa dalla sua Inter. "Miglioriamo, anche se poi ce la mettiamo tutta per soffrire fino alla fine. Abbiamo giocato benissimo fino al 2-0, poi Longo ci ha messo in difficoltà e abbiamo lasciato spazio al Cagliari. Ma eravamo anche un po' stanchi£", ha detto l'allenatore nerazzurro. Sugli obiettivi: "Non è il momento di guardare la classifica. Dobbiamo giocare, vincere e migliorare".

"Negli ultimi minuti abbiamo difeso meglio e rischiato poco. Prima siamo stati troppo indietro e basta poco per prendere gol. Quando ci allunghiamo allora arrivano i problemi", ha aggiunto. Su Kovacic: "Ha le qualità per diventare grandissimo, ma è giovane, gli serve tempo per migliorare sotto tutti i punti di vista. Fare il centrocampista puro ci vuole più tempo, ma ha la classe, la tecnica per farlo. Lasciare fuori lui, Hernanes, Shaqiri e Palacio è una buona cosa, vuole dire avere una rosa importante". Giovedì c'è il Celtic in Europa League: "Dobbiamo passare il turno, all'andata abbiamo ottenuto un buon risultato anche se era meglio vincerla".