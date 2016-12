Inter, Mancini: "Meritavamo di vincere, grande Perisic"

Roberto Mancini accoglie positivamente il pareggio con la Samp ma sperava che l'Inter raccogliesse qualcosa in più: "All'inizio abbiamo concesso qualcosa - ha detto a Premium Sport -, nella ripresa abbiamo fatto meglio e poteva starci la vittoria. Era importante non perdere". Poi su Perisic: "Ha fatto quello che doveva fare, partiva da trequartista ma poi dalla fascia sinistra ha messo 4-5 palle pericolose in area".