Inter, Mancini: "Mazzarri? Con lui 4-5 punti in più"

17:15 - Ai microfoni di Sky Sport, Roberto Mancini parla a tutto campo. "Mazzarri è un bravissimo allenatore - ha detto -. Probabilmente con lui l'Inter ora avrebbe 4-5 punti in più perché era costruita per lui". Complimenti a Guarin: "E' un grande giocatore, aveva bisogno di ritrovare solo un po' di fiducia". Sogno Yaya Touré: "Molto dipenderà da lui se vorrà fare un'esperienza in Italia". Su Osvaldo: "In certi casi quando si esagera non sui può andare avanti".

Questione di appeal. "Racconto meglio le balle. Il presidente è quello che aiuta allenatore e squadra. E' importante che Thohir ci abbia supportato. I giocatori hanno scelto l'Inter per il blasone, anche se è un po' che non vince. Il mio appeal? Io chiamo e gliela racconto un po'...".

Contento della squadra. "Penso che bisogna lavorare per bene anche se in pochi mesi è difficile sistemare tutto. Mai trovato in tanti anni così tanti giocatori bravi che seguono alla virgola quello che facciamo. I giocatori stanno dando tutto, la vittoria di Palermo mi fa felice soprattutto per loro"

Kovacic. "E' un giocatore molto importante per noi, è il futuro dell'Inter. A soli 20 anni e non può prendersi sulle spalle la squadra. Un giorno potrà giocare alla Pirlo, ha grandi qualità e il ruolo non è importante".

Fase difensiva. "Dobbiamo ancora lavorare molto. Alcune volte lo facciamo bene, altre meno. Ci vorrà un po' di tempo, quando prendi una squadra in corsa devi lavorare su tante cose e non concentrarti solo su una"

Complimenti a Guarin. "Ho sempre avuto fiducia in lui, è un grande giocatore aveva bisogno di ritrovare solo un po' di fiducia. In questi due mesi ha avuto progressi enormi".

Sogno Yaya Touré. "E' uno dei migliori giocatori al mondo. Gioca nel City, molto dipenderà da lui se vorrà fare un'esperienza in Italia".

Icardi il bomber. "E' un bravissimo ragazzo, molto semplice da gestire. E un attaccante giovane, può migliorare ancora tanto. Ha solo 22 gol e ha già realizzato tantissimi gol".

Podolski in difficoltà. "E' bravo e importante, molto serio che tornerà utile in campionato. Ci è spiaciuto lasciarlo fuori dalla lista Europa League. Deve ritrovare la condizione, sta lavorando per questo"

Caso Osvaldo. "C'è stata una cosa che non doveva accadere. Mi spiace molto, perché non ho niente contro di lui. Delle volte quando si esagera non si può più andare avanti. Spero faccia benissimo al Boca.

Bufera su Lotito. "Tutti devono avere il diritto di lottare per arrivare nella massima serie".

Il predecessore Mazzarri. "E' un bravissimo allenatore. Credo che se Mazzarri fosse rimasto l'Inter oggi avrebbe qualche punto in più, 4-5, perché era costruita per il suo gioco. Ora conta che l'Inter raggiunga i traguardi che si era prefissata a inizio stagione, la media punti conta poco".

Handanovic. "E' uno dei migliori portieri al mondo. Magari non dovremo sacrificare nessuno se centreremo gli obiettivi".

Hernanes in difficoltà. "E' un ragazzo fantastico che si allena tantissimo. Quando sono arrivato non stava bene, penso sarà importante. Hernanes lo vedo come mezzala anche se può giocare alle spalle delle punte".



Obiettivo Europa League. "Le coppe sono competizioni particolari, dipende molto da come ci arrivi. Non sarà facile, ci sono grandi squadre, speriamo di andare avanti".



Regole per i commenti I commenti in questa pagina vengono controllati

Ti invitiamo ad utilizzare un linguaggio rispettoso e non offensivo, anche per le critiche più aspre



In particolare, durante l'azione di monitoraggio, ci riserviamo il diritto di rimuovere i commenti che:

- Non siano pertinenti ai temi trattati nel sito web e nel programma TV

- Abbiano contenuti volgari, osceni o violenti

- Siano intimidatori o diffamanti verso persone, altri utenti, istituzioni e religioni

- Più in generale violino i diritti di terzi

- Promuovano attività illegali

- Promuovano prodotti o servizi commerciali X

. "Ci può creare grandi problemi, è una squadra difficile da battere. Bergamo è un campo difficile, dovremo fare una partita ottima per vincere. A Firenze non meritava di perdere".. "In Italia è quasi imbattibile, sta per vincere il quarto campionato di fila. Per me ha il miglior centrocampo del mondo".. "E' un giocatore giovane che l'Inter stava visionando da tempo. Ha dimostrato di avere delle qualità, ci vuole un po' di tempo per l'ambientamento".