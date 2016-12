Inter, Mancini: "Lavezzi? Ne parlo con Blanc dopo la conferenza..."

"Sono felice di essere qui, c'è un'ottima atmosfera, un bel clima per allenarci e grandi strutture - ha proseguito Mancini - Dobbiamo concentrarci per fare bene a Empoli e Inter-Psg sarà un bel test. Il Psg è un top team, noi siamo l'Inter e quando due grandi si incontrano non c'è mai pronostico. Siamo migliorati rispetto alla scorsa stagione. Il nostro obiettivo quest'anno è la Champions League, ma vedremo alla fine se sarà possibile vincere qualcosa. Il campionato è molto difficile, ma l'obiettivo è la Champions". Vogliamo fare il meglio per noi. La Lazio? Ne abbiamo parlato. Non deve succedere più ma le sconfitte sono nel passato. Pensiamo al futuro". Sul mercato: "A gennaio ogni giornalista scrive qualcosa di diverso, ma noi abbiamo un ottimo team. Non siamo interessati a nessuno al momento, abbiamo una buona squadra. Vidic? E' un giocatore dell'Inter".

JOVETIC: "CON ICARDI NESSUN PROBLEMA"In conferenza stampa al fianco di Mancini c'era Jovetic: "E' molto bello essere qui, contro il Psg sarà un grande test. Speriamo in un buon risultato per prepararci al meglio alla ripresa del nostro campionato". Sul rapporto con Icardi: "Non ci sono problemi per me. Non abbiamo giocato tanto insieme, lui è un bravo giocatore è bravo ragazzo. Avremo modo di migliorare la nostra intesa".