Inter, Mancini: "La strada è quella giusta"

Al tecnico nerazzurro non resta che pensare alla prossima stagione, per cui resta ottimista: "Il palo e la traversa esemplificano la nostra stagione. Sono contento di molte nostre partite, la strada è quella giusta e dobbiamo continuare ad avere questo tipo di attitudine. Ci dispiace dire addio all'Europa, ma questo non cambia la nostra strategia per il prossimo anno, questi sono giocatori bravi e con l'aiuto di altri più bravi possono migliorare ancora. La squadra sa che è migliorata tantissimo, ma dobbiamo limitare i nostri errori. Purtroppo i risultati non sono dalla nostra parte, lavoreremo per cambiare anche questo".



Decisamente negativa è stata la prova di Ranocchia: "Andrea è migliorato molto, chiaramente giocando più alto per le sue caratteristiche va in difficoltà - dice Mancini -. Ora si riposa, poi nei 45 giorni di preparazione lavorerà. Deve migliorare per forza, in preparazione suderà molto e sono certo che migliorerà". Sull'arbitraggio di Tagliavento: "E' stato sfortunato e gli atteggiamenti del giudice di linea non erano buoni. Mercato? Dobbiamo trovare giocatori di qualità che possano far fare il salto ai più giovani. Touré? È un giocatore del City, il mercato poi è strano, vediamo".