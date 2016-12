Inter, Mancini: "La lite tra Icardi e Osvaldo? Non ne parlo"

10:21 - Roberto Mancini mastica amaro perché dal match contro la Juventus si aspettava di più, specialmente per quanto riguarda i punti: "Era una partita difficile, ma dobbiamo essere rammaricati perché nel secondo tempo abbiamo avuto due-tre occasioni che non abbiamo sfruttato". Sulla lite, solo verbale, tra Icardi e Osvaldo, il tecnico dell'Inter smozzica solo alcune parole: "Non ne voglio parlare", facendo capire che i conti si faranno ad Appiano.

"Abbiamo fatto un secondo tempo di gran lunga migliore del primo - dice Mancini - Le partite durano novanta minuti, abbiamo anche rischiato di subire il secondo gol è vero, ma nel secondo tempo abbiamo fatto bene, benissimo e sono rammaricato per questo".

ICARDI: "OSVALDO? HO SBAGLIATO IO"

"Queste sono cose che succedono in campo, ma dopo, fuori, tutto va bene. Ho sbagliato io lui era solo, ho visto che mi era stato lasciato lo spazio e ho provato a calciare".