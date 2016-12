Inter: Mancini-Jovetic, rapporto in crisi. E rispunta Lavezzi

16:15 - Otto minuti (più recuperi) nelle ultime due gare. Da fiore all'occhiello della campagna acquisti, Jovetic è finito ai margini. La lite con Mancini nel match con la Lazio ha incrinato i rapporti tra i due e acuito il malessere del montenegrino, troppo spesso sostituito (9 volte) o partito dalla panchina (8). Certo, le prestazioni sono state altalenanti, ma Jo-Jo rimane il giocatore più tecnico, quello in grado con una giocata di fare la differenza.

MOGGI JR: "LAVEZZI-INTER? SI PUO' FARE"

Certo non siamo ai livelli dei casi Tevez (fuori 6 mesi per essersi rifiutato di entrare in campo contro il Bayern ai tempi del Manchester City) e Balotelli (ceduto a gennaio al Milan dopo essere venuto alle mani con Mancini), ma senza dubbio il feeling tra il Mancio e Jovetic non è mai sbocciato e dopo la dura discussione contro la Lazio è addirittura peggiorato.



Arrivato in estate dal Manchester City con un prestito biennale oneroso, 3 milioni di euro, con un obbligo di riscatto fissato a 12 milioni entro il 2017, Jo-Jo è partito subito alla grande, con tre gol da sei punti contro Atalanta e Carpi nelle prime tre giornate, ma poi piano piano si è spento, anche per colpa di una condizione fisica non ottimale. Quindici le sue presenze stagionali, ma quasi sempre sostituito o subentrato: solo contro l'Atalanta alla prima giornata è rimasto in campo fino alla fine.



La mancanza di feeling con Icardi e l'esplosione dell'amico Ljajic lo hanno penalizzato, ma ieri a San Siro le gente è rimasta incredula quando il Mancio ha tolto Perisic per inserire Palacio invece del montenegrino. Passi la manciata di minuti contro l'Empoli (da leggere in chiave turnover), ma quella riservatagli contro il Sassuolo è apparsa ai più assurda. Problema tattico? Tesi sostenibile quando scegli l'11 titolare e un 4-3-3 che lo penalizza, ma improbabile a match inoltrato quando devi scagliare tutte le frecce del tuo arco per trovare il gol-vittoria.



Da un lato Mancini insiste sull'inguardabile Kondogbia, probabilmente per via dell'ingente investimento di mercato, dall'altro sembra non aiutare Jovetic relegandolo spesso e volentieri in panchina. E le voci della caccia a Eder e Lavezzi non fanno che alimentare la precarietà dell'ex Manchester City. Per sognare in grande e sperare in un posto nelle prime tre, urge però una tregua tra i due, per il bene dell'Inter e dei suoi tifosi. Poi a fine anno si tireranno le somme. E di questo passo un addio a Jo-Jo sembra essere la soluzione migliore per tutti.

MOGGI JR: "LAVEZZI-INTER? SI PUO' FARE"

Ai microfoni della Domenica Sportiva, Alessandro Moggi, socio italiano dell'agente di Lavezzi Alejandro Mazzoni, ha fatto il punto sul futuro dell'argentino aprendo la porta ai nerazzurri: "Ci sono delle possibilità perché arrivi all'Inter a gennaio. Il Pocho ha dichiarato a più riprese di sentire la mancanza del campionato italiano, ma molto dipenderà dalla volontà del PSG, un club importante per cui Lavezzi nutre grande rispetto".