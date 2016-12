Inter, Mancini: "Io frustrato? No, resto ottimista: lottiamo per il 3° posto"

Il pari contro la Roma ha lasciato tutto invariato: cinque punti tra l' Inter e il terzo posto , una distanza colmabile, una corsa Champions ancora aperta: come auspicato da Mancini alla vigilia della trasferta dell'Olimpico: "Come ho sempre detto - ha raccontato il tecnico nerazzurro alla Reuters - ci sono 3-4 squadre migliori perché stanno giocando insieme da tanti anni. Non mi sento frustrato, rimango ottimista, lottiamo per il terzo posto".

"L'Inter è sempre uno dei migliori club italiani ed europei" ha continuato il Mancio. "Siamo una buona squadra, siamo giovani, dobbiamo migliorare ma siamo sulla strada giusta".



Poi una lunga disanima sulla situazione della Serie A: "Negli ultimi tre-quattro anni è cresciuta. Ma non è ancora allo stesso livello di Inghilterra, Spagna e Germania. Poi è difficile avere un gioco più fluido quando gli arbitri fischiano continuamente. Quando guardiamo i match di Premier League vediamo come gli arbitri fischiano forse 10 volte a partita. La tattica qui da noi è differente. Per molte squadre, l'importante è non perdere, non ci sono tutti gli spazi che si vedono in Premier League. In Italia poi puoi essere esonerato se perdi 3-4 partite, e può succedere a chiunque. Penso che si siano cambiati 15 allenatori in questa stagione".