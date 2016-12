Inter, Mancini: "Importante tornare a vincere"

L'1-0 col Genoa soddisfa Mancini, di nuovo in testa alla classifica. "Era importante tornare a vincere dopo Napoli - spiega a Premium Sport -, era una partita difficile perché il Genoa corre tanto". Sull'espulsione di D'Ambrosio: "Preferisco non parlare degli arbitri stavolta, perché non voglio che dei 'soloni' poi comincino a scrivere cose stupide. Dico solo che mi dispiace che sia stato annullato il secondo gol, che mi pare valido".