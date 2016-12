Inter, Mancini: "Il mio futuro? Dovremo confrontarci"

Roberto Mancini non ha ancora fatto chiarezza su quello che sarà il suo futuro. "Nel calcio non si sa mai, a volte succedono cose strane e ogni anno c’è qualche sorpresa. Dobbiamo confrontarci e capire quali potranno essere gli obiettivi e quale strada intraprendere", ha detto a Premium Sport. Sulla squadra: "Ha un’ossatura importante, inserendo 2-3 giocatori di grande qualità e personalità credo si possa fare meglio di questa stagione".

“Ci sono stati sicuramente errori nostri, nella fase difensiva, il Sassuolo ha fatto una buona partita, quindi complimenti a loro. Errori arbitrali decisivi? Il nostro gol del 3-2 poteva riaprire la partita, il guardalinee ha visto bene e infatti l’aveva dato. Era un gol regolare, non so cosa poi abbia detto l’arbitro per annullarlo. In questo momento comunque non mi interessa parlare di queste cose", ha aggiunto parlando della partita. Su Ljajic: "Adem tornerà alla Roma, è qui in prestito e questa è l’unica cosa certa, poi durante il mercato le cose possono cambiare".