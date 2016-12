Inter, Mancini: "Il 3-0 è esagerato. Eder? Ci sarà molto utile"

"La Juve ha meritato di vincere ma il 3-0 è un risultato esagerato". Mancini commenta così la sconfitta dell'Inter nella semifinale di andata di Coppa Italia. "Fino al rigore è stata una partita equilibrata, non mi ricordo parate di Handanovic. Il secondo gol è arrivato su errore nostro poi in dieci è stato tutto più difficile - ha proseguito - E' un risultato difficile da rimontare. Eder? Non so come è la situazione ma potrà esserci molto utile".