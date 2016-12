Inter, Mancini: "Finalmente al lavoro!"

"Finalmente a lavoro! Domani ultima seduta ad Appiano, poi partenza per Brunico!". E' il tweet di Roberto Mancini, tecnico dell'Inter, dopo la seconda giornata di lavoro alla Pinetina. La squadra ha svolto esercizi tecnici ed aerobici, concludendo l'allenamento con una partitella dove il primo ad andare a segno è stato Hernanes. Domani per l'Inter, ultima sessione nel centro sportivo nerazzurro, poi partenza per Brunico dove resterà fino al 16 luglio.