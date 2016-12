Inter, Mancini: "Felice per i gol e per il primo posto. Ma..."

Roberto Mancini è soddisfatto per il successo contro il Frosinone e per il primo posto solitario in campionato: "Dovevamo migliorare nel capitalizzare le occasioni: stasera due gol li abbiamo fatti nel finale ma comunque siamo stati bravi. Siamo felici per aver segnato molto ma ancora più felici per la vittoria. Il Napoli? Non penso che la sfida possa rappresentare un bivio-scudetto: Napoli, Roma, Fiorentina e Juve restano le favorite".

"Abbiamo rischiato poco - ha continuato Mancini - anche se speravo di fare un po' più gol nel primo tempo, per stare più tranquilli. Biabiany? Sono contento, ha avuto un problema serio, rischiando di smettere di giocare: sicuramente ci potrà dare qualità e velocità. E può ancora migliorare. La sfida col Napoli in ottica Scudetto? Il campionato è ancora lungo, credo che ci siano tre o quattro squadre più organizzate e più forti di noi, con giocatori che giocano assieme da più tempo e più pronti di noi a vincere. Ma siamo felici di essere lì in alto. Pirlo? Si parla di lui tutti i giorni: è un grandissimo giocatore, ma in questo momento credo non abbia intenzioni di tornare in Italia, anche se è una mia impressione, perché personalmente non ci ho parlato."