Inter, Mancini: "Era importante vincere, giusti i cori per Mourinho"

"Era importante vincere per non staccarci dal terzo posto. In questi momenti bisogna cercare di dare qualcosa in più e l'abbiamo fatto". Mancini commenta così la vittoria sulla Samp. "Il gruppo è formato da ragazzi splendidi, amareggiati per il periodo che stiamo passando ma ne usciremo tutti insieme. Infastidito dai cori per Mou? Perché dovrei, ha fatto il Triplete. Se io verrò a San Siro tra qualche anno credo che succederebbe la stessa cosa".