Inter, Mancini: "Eder ci sarà utile, non so se giocherà da subito"

Cosa può dare in più Eder?

E' una grande chance per lui e a noi può dare una mano. Ma non dobbiamo pensare che arrivi e cambi tutto: deve ambientarsi. Sicuramente ha qualità importanti. Può giocare in tutti i ruoli dell'attacco. Se gioca? Ieri era un po' stanco, non lo so. Lo valuteremo oggi e domani,



Le ultime flessioni della squadra sono dovute alle voci di mercato?

In una stagione ci sono momenti di flessione, speriamo di uscirne in fretta. Siamo stati bravi a essere in testa fino al 6 gennaio. Il campionato è ancora lungo, l'unica strada è lavorare duro.



Ti sei pentito di aver criticato i tuoi attaccanti dopo la gara con il Carpi?

Ho fatto una battuta, anche se il gol l'avrei fatto... Non c'è stato nulla di male in quello che ho detto. Non c'è stato nulla di offensivo nei confronti di Mauro. Ho un buon rapporto, ci siamo sempre detti tutto.



Cosa è mancato nell'ultimo periodo?

Abbiamo attraversato un momento di flessione in partite in cui non meritavamo di perdere o pareggiare. Abbiamo perso partite in modo strano, a una squadra prima in classifica non è mai successo di subire due-tre rigori allo scadere in casa. Certe cose non sono andate bene ma abbiamo fatto cose buone prima. Nulla di grave, tutte abbiamo possibilità. Anche Napoli e Juve hanno avuto una flessione. E' impossibile avere un andamento lineare dall'inizio alla fine, poi noi abbiamo cambiato 7-8 giocatori.



Il derby può essere una grande occasione per cancellare un mese difficile. Cosa ti aspetti?

E' importante, non decisiva. Vincendo il derby la squadra può ritrovare tranquillità e consapevolezza. Alla fine sono sempre tre punti per accorciare ancora e restare nelle zone di testa. Il Milan sta meglio di noi poi però il derby è aperto a ogni risultato.



Eder e un'altra punta e due esterni?

Ci sta tutto...



Hai chiesto anche un centrocampista centrale e un difensore centrale?

Mi spiace aver buttato via punti e sono fiducioso per il futuro. Al momento non ho chiesto niente. Abbiamo comprato Eder perché abbiamo venduto Guarin, gli altri sono andati via in prestito e quindi non si può fare niente al momento. In teoria dovrebbero arrivarne cinque...



Mihajlovic ha detto che per l'Inter la Panini dovrebbe fare una pagina in più...

Fa troppe battute ultimamente...



Il rapporto con Thohir?

Nessun problema con lui. Non è una persona che se perde una gara si agita come facciamo noi italiani. sa che abbiamo una strada da seguire e che ci vuole un po' di tempo. vero che siamo l'Inter e dobbiamo puntare al massimo. Abbiamo un ottimo rapporto.



Hai scelto tu di prendere un attaccante piuttosto che un centrocampista...

Perché bisogna pensare cosa sia meglio. La cosa logica era prendere un centrocampista, ma è vero che abbiamo questo piccolo problema che si fatica a far gol e ci serviva un'altra opzione. Perciò abbiamo scelto Eder.



Battere il Milan sarebbe un buon mattone per fare un solco?

Noi dobbiamo cercare di fare bene e di vincere questa partita pensando al nostro obiettivo, recuperare punti a quelle davanti.



Dopo più di un anno dal ritorno all'Inter, ti sei adeguato alle regole del fair play finanziario?

Anche il City aveva problemi di fair play finanziario... Noi stiamo facendo un buon lavoro, sbaglia chi pensa per fare una squadra competitiva bastino sei mesi... Siamo in linea con quello che era il nostro pensiero quando abbiamo iniziato.



Cosa ne pensa di Banega?

E' del Siviglia, bravo, tecnico, con grande personalità. Svincolato a fine anno...



Quanto pesa a livello di campo l'assenza di Felipe Melo?

E' un giocatore esperto, che sa gestire tante situazioni. I ragazzi sono consapevoli di quello che hanno fatto. Tutti abbiamo fatto errori, dobbiamo tornare a fare qualcosa in più. Non ho nulla da ridire sui comportamenti dei giocatori.



Cosa pensa sulla reazione dei tifosi all'episodio con Sarri?

Le caricature dei tifosi del Napoli sono state fantastiche...