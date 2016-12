Inter, Mancini e il derby che è proibito perdere

Miranda ce la può fare e no?

"Vediamo domani mattina. Il rischio c'è, e se c'è un rischio eviteremo di correrlo"

Milan favorito, Miha parla di gufate.

"Il Milan he vinti due, ha un vantaggio, tutto qui. Ma è un derby".

Come sta l'Inter?

"Nessuna squadra è al top in questo momento".

Senza Miranda chi gioca: Ranocchia o Medel?

"Sono tuti pronti, tutti stanno bene. Vedremo chi prende il posto di Miranda, vedrò domattina".

Vincere il derby significa...

"Significa continuità, tranquillità. Niente di più. E' solo la terza giornata".

Miha ha detto: se alleno il Milan è merito di Mancini.

"No, è merito suo, non mio. Lui ha grandi qualità, siamo grandi amici e per un paio d'ore saremo nemici".

Difesa a tre: da scartare?

"Non scarto niente".

Icardi come sta?

"Sta bene, ha fatto tutto. Sta bene".

Dove si decide il derby?

"Nelle porte. Sennò finisce 0-0".

Medel troverà sempre posto in quest'Inter, difesa o centrocampo?

"Sempre non lo so. Di sicuro è uno che ha tutto: grinta, personalità, furbizia".

Le differenze fra Inter e Milan?

"Non so se il Milan è più armonico, se l'Inter ha altre qualità. Per quanto mi riguarda, cerco una squadra che sappia divertire, vincere e riempire gli stadi".

Troppo presto il derby?

"Beh, non lo so. L'infortunio che ha subito Miranda era a forte rischio, rischiava di stare fuori tuta la stagione".