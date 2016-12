Inter, Mancini: "La base è buona, siamo sulla strada giusta"

Un bilancio di fine stagione. Roberto Mancini lo traccia su Inter Channel e il voto dato nelle scorse settimane (6,5) si riflette sulle sue parole: "La squadra ha una buona base dalla quale ripartire: non tutto è negativo come molti pensano". Il tecnico spiega: "La strada intrapresa è quella giusta per poter tornare a combattere per lo scudetto". Il rammarico per il mancato 3.o posto è vivo: "Un club come l'Inter meriterebbe di giocare in Champions".