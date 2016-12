Inter, Mancini: "Contro la Roma faremo la partita"

19:00 - L'Inter di Mancini va all'Olimpico e ritrova la Roma: "Durante la mia prima gestione - ricorda il tecnico nerazzurro - ci furono sfide memorabili, ci giocavamo lo scudetto. Loro adesso possono vincere il campionato, ma noi siamo l'Inter e faremo la partita, anche rischiando di perderla". Occhi su Kovacic: "Per le sue qualità sarebbe riduttivo fargli fare un solo ruolo. Silva al City giocava come lui poi diventò il miglior esterno della Premier".

MANCINI SU TWITTER

La Roma è davanti in classifica, ma noi siamo l'@Inter e dobbiamo avere la mentalità di giocarci sempre la partita #RomaInter

— Roberto Mancini (@robymancio) 29 Novembre 2014

MANCINI IN CONFERENZA STAMPA

E' ipotizzabile un cambio di modulo?

"Quello che fa vincere bnon è un cambio di modulo, ma l'attitudine dei giocatori e la voglia che ci mettono".

Qual è la situazione di Nagatomo?

"Non credo debba operarsi. Domani non sarà disponibile, ma la settimana prossima pensiamo di sì".

Cosa ti aspetti da questa Inter contro la Roma?

"Il fatto di essere l'Inter conta. La Roma può essere davanti in classifica ma noi siamo l'Inter. Dobbiamo giocare la partita anche se rischiamo di perderla".

Proporrai ancora centrocampisti fuori ruoli vista l'emergenza? Difesa e attacco sembrano avere una fisionomia, il centrocampo è ancora un cantiere aperto?

"Le qualità di Kovacic sono di alto livello. E' un ragazzo giovane che può giocare ovunque, è riduttivo pensare che possa fare solo un ruolo. Silva al City giocava come Kovacic ma poi è diventato il miglior esterno d'attacco della Premier. Non sta giocando fuori ruolo. Rimane offensivo, con ottime qualità. Deve imparare a giocare in più ruoli. A centrocampo ho in mente delle cose, ma giocare ogni tre giorni non ci aiuta".

Corsa scudetto a due? Pjanic dice di considerare anche l'Inter...

"Guardare la classifica adesso non è importante. Dobbiamo pedalare, ci aspetta una corsa a tappe molto lunga. Le cose possono cambiare in un paio di mesi. Roma e Napoli sono le dirette antagoniste della Juve e potrebbero anche vincere lo scudetto".

Tre attaccanti sono pochi?

"Non ho incontrato tante difficoltà in questa fase. Sapevo che ci sarebbe stato tanto da fare. Ma gli attaccanti, compresi Kovacic e Bonazzoli, ci sono".

Handanovic fra i migliori al mondo?

"E' di altissimo livello, all'altezza dei migliori europei. Migliore in Italia? Uno dei migliori".

Ranocchia e Juan Jesus non riescono a prendere in mano la difesa a 4

"Devono credere in quello che hanno. Ci vuole un po' di tempo, poi miglioreranno. E migliorerà anche la manovra. Lo sviluppo dell'azione da dietro deve essere ideale".

Come collochi Totti fra i numeri 10 italiani?

"Certamente fra i migliori. E' stato fra i più forti giocatori italiani, europei, mondiali. Ha vinto poco perché ha sposato una causa per tanti anni, un po' come me. Ha un'intera tifoseria che lo ama alla follia".

Sei stato vicino ad allenare la Roma?

"No, mai".

Ti sorprende il rendimento di Totti?

"Non mi sorprende perché è un fuoriclasse, le qualità tecniche rimangono anche quando cali un po' fisicamente".

Con la Roma in passato vi siete giocati tanto

"Ho sempre avuto grande rispetto sin da quando giocavo nella Lazio. Quando allenavo l'Inter ci contendevamo lo scudetto, ci sono state grandi sfide".

Possibilità Roma di vincere lo scudetto

"Ne ha tante, è vicina alla Juve. Ha messo le basi negli anni passati, Sabatini ha fatto un grande lavoro e Garcia sta facendo il resto".

Icardi ha giocato più esterno col Dnipro? Anche Dodò può fare quel ruolo?

"Come Kovacic e Palacio, i giocatori offensivi devono essere in grado di giocare ovunque. Bisogna sapere interpretare due o tre ruoli, è importante per la squadra. Non cambia molto se uno parte un po' più esterno. Deve imparare a fare quel ruolo lì. Anche Dodò potrebbe interpretare quel ruolo, ma bisogna lavorarci un po'".

Cosa pensi dell'astinenza da gol di Palacio?

"Questo è il calcio, ci sono momenti in cui va meno bene. Arriverà il momento in cui ne farà cinque di fila. Il calcio è così".

Osvaldo è un ex col dente avvelenato. Puoi rinunciarci?

"Ma non deve tenerci per questo. Tutti devono avere la voglia di giocarla al 100%".

Impressioni su Medel e Kovacic?

"Medel ottima impressione. Penso possa fare molto di più e migliorare. Kovacic ha preso una botta al mignolo del piede. Credo sia disponibile ma decidiamo domani".

Roma-Inter è una grande partita. Quanto conta l'approccio alla gara?

"Questa è una grande partita. Dovremo avere una buona attitudine. E' fondamentale l'approccio alla gara".