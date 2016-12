Inter, Mancini contro gli arbitri: "Solo in Italia buttano fuori i tecnici"

LE PAROLE DI MANCINIDerby e Chievo

"Col Chievo abbiamo fatto bene, ma anche col Milan fino al rigore abbiamo giocato nella maniera giusta. Abbiamo questo problema che non riusciamo a chiudere le partite"



Meno spazio a Jovetic

"Abbiamo sei attaccanti e possono giocarne 3 o al massimo quattro se siamo sotto durante il match. Gli altri non possono giocare. Tutti han fatto il loro dovere e han lavorato bene. Sono tutti a disposizione, ma in avanti siamo in tanti..."



Eder-Icardi

"Facciamo fatica a fare gol. Siamo anche in un momento sfortunato. Però se si creano 24 occasioni da gol, almeno un paio di reti vanno fatte. Poi altrimenti viene il panico negli ultimi minuti. Dobbiamo concretizzare di più"



Melo

"Non sono deluso da Melo. Ha fatto bene quando è arrivato. Poi ha avuto un calo quando è stato espulso. Ma quando c'era da giocare ha giocato"



Perché l'Inter non segna?

"E' il bello del calcio. A volte si creano tante occasioni e non si fanno gol. Dobbiamo essere più precisi sottoporta. Mauro i suoi gol li segnerà di sicuro"



Cosa manca a Icardi?

"A me soddisfano le sue prestazioni. Penso che Mauro sia giovane e abbia dei margini di miglioramento enormi. Vale per tutti i nostri giovani che stanno crescendo"



Difesa a tre

"Siamo passati a cinque perché il Chievo nel finale ha messo tre attaccanti alti. Questo però non influisce sull'atteggiamento della squadra. Il problema c'è quando negli ultimi minuti sei avanti solo di un gol e soffri. Nel mondo solo Bayern, Barcellona, City, Real e Psg esprimono un bel calcio. In Italia contano molto i risultati e non come si gioca. In Serie A poi si difende meglio e non è facile palleggiare e manovrare con qualità"



Verona

"Sta facendo bene, si è risollevato e sta facendo dei risultati ottimi. Dobbiamo pensare a vincere questa partita. Non sarà semplice"



Arbitri permalosi con gli allenatori

"Solo in Italia squalificano gli allenatori. Non esiste in alcun altro Paese al mondo. In Inghilterra e Turchia non sono mai stato espulso. Si può parlare con il quarto uomo e non succede mai nulla. Si parla e ci si confronta. A meno che uno non faccia qualcosa di estremamente grave. Ma è meglio che non dica quello che penso..."



Montoya

"Mi dispiace che abbia detto che non si è sentito un giocatore. Posso capire la sua situazione. Quando non si gioca, ci si demoralizza. A dicembre ha giocato e ha fatto anche bene. E' un bravo ragazzo e un professionista serio. Gli auguro il meglio"



Medel centrale di difesa col Verona?

"Medel è troppo basso per giocare contro Toni e Pazzini.



Obiettivo Champions e futuro

"Dobbiamo pensare di partita in partita, non penso al mio futuro. Siamo in linea con i programmi. Abbiamo fatto bene fino a un centro punto, poi abbiamo avuto un calo e buttato via quello che di buono avevamo fatto. Dobbiamo pensare positivo per la qualificazione alla Champions"



Kondogbia

"Credo molto in lui. Penso che sia giovane e può migliorare molto. E' al primo campionato in Italia. Non è facile inserirsi a livello tattico. Ci vorrà un po' di tempo, ma diventerà un grande centrocampista. Tutto fa parte della sua crescita. Sul giudizio in questo momento pesa quanto è stato pagato e lui lo sente. Bisogna però dargli tempo. Quando migliorerà anche fisicamente sarà molto bravo"



L'utilizzo di Santon e gli esterni

"Fino a Natale è rimasto fuori per infortunio. Poi ha dovuto trovare la condizione. Per quanto riguarda gli esterni, nel derby l'ho fatto giocare perché stava bene. Ha fatto bene nel primo tempo, poi è calato nella ripresa"



Formazione

"Cinque nomi: giocheranno Juan Jesus. Handanovic, Kondogbia, Icardi, Murillo..."