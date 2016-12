Inter, Mancini: "Con Thohir riporteremo lo scudetto all'Inter"

Sarà che l'Inter sta risalendo la classifica, ma anche l'umore di Roberto Mancini pare in crescita. Lo conferma una lunga intervista concessa a la Repubblica. "Non me ne vado, ricostruirò una squadra vincente come dieci anni fa. Fidatevi di Thohir, insieme riporteremo lo scudetto all'Inter", ha detto l'allenatore nerazzurro. Cosa manca? "Giocatori che in campo capiscano al volo le situazioni. Mi piacciono le ali veloci. Alla David Silva? Certo".

" L'Inter deve crescere, è vero. Ho visto tanti miglioramenti e solo a Empoli la squadra non mi è piaciuta per nulla. Abbiamo buttato via punti in modo assurdo, per sfumature ed immaturità. Ora forse ci siamo ma faremo altri errori sicuramente", ha aggiunto. Per ripartire bisognerà puntare sui giovani, anche se oggi è più difficile farli crescere in modo giusto: "I calciatori giovani sono come i bambini di oggi: hanno tutto subito, forse è anche colpa nostra che li viziamo. Per noi, il regalo a Natale di un vero pallone, profumato di cuoio, era una conquista meravigliosa. Fare il calciatore è il mestiere più bello del mondo, fai il lavoro che tutti i bambini sognano e ti pagano pure. Non puoi avere il muso". Gnoukouri? "Lui può diventare un grande giocatore: l'ho visto allenarsi con la prima squadra per la prima volta a novembre quando sono arrivato e non mi era piaciuto. L'ho rivisto al 'Viareggio' giocare una partita perfetta e l'ho fatto ritornare con noi, mi è piaciuto e l'ho lanciato in prima squadra".