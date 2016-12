Inter, Mancini: "Col Celtic faremo una grande gara"

19:17 - Alla vigilia del ritorno dei sedicesimi d'Europa League, in programma giovedì sera contro il Celtic, Roberto Mancini è sicuro della sua squadra: "Abbiamo giocatori esperti e non correremo il pericolo di sottovalutare l'avversario, la squadra farà una grande partita. Dovrà esserci la massima concentrazione perché gli scozzesi non mollano mai". Su Icardi e Kovacic: "Diventeranno grandissimi giocatori e saranno il futuro dell'Inter".

Cosa non dovrà fare l'Inter domani?

"Dovrà cercare di far le cose per bene come sta facendo, in una partita così meno si sbaglia meno si rischia. Ma non sarà semplice nonostante il leggero svantaggio, la partita va giocata fino al 95'" .



Può avvenire il salto di qualità?

"Credo che la squadra stia facendo quello che deve, normale che si commettano errori e accadrà ancora. Abbiamo giocatori esperti, non si corre il pericolo di sottovalutare l'avversario. La squadra farà una grande partita".



Messaggio ai tifosi.

"Il pubblico di San Siro ha sempre avuto un peso. Dipende da noi per farli venire allo stadio. Domani credo che ci sarà tanta gente. E' una partita dove deve esserci la massima concentrazione perché gli scozzesi non mollano mai e anche se vanno sotto continuano a giocare come hanno fatto all'andata".



Sugli errori di Cagliari.

"Può capitare, soprattutto quando vieni da una partita di Coppa perché può esserci stanchezza. Noi dobbiamo migliorare nella gestione della palla quando siamo in vantaggio".



Sul terzo posto.

"Se la Juve rallentasse potremmo raggiungerla (ride, ndr). Tre vittorie non cambiano niente, a parte un po' di confidenza. Tre vittorie sono la conseguenza di quanto fatto ma è inutile guardare la classifica. In questo momento non va bene porre obiettivi di classifica".



Sulla possibile cessione di un big.

"Credo che Icardi abbia enormi margini di miglioramento ancora. Può migliorare sotto tutti i punti di vista. Credo che potrà essere un grandissimo centravanti nei prossimi 10 anni. Molto dipenderà anche da quello che noi faremo a fine stagione. L'Inter è sempre l'Inter e ha bisogno di bravi giocatori".



Sulla concentrazione della squadra.

"Abbiamo concesso tre gol negli ultimi secondi e purtroppo capita. Bisogna tenere la concentrazione fino alla fine ma ci sono anche gli avversari e alcune volte bisogna accettare anche situazioni di questo tipo".



Come sta Handanovic?

"Ieri ha corso un po', sta meglio e non ha niente di grave, vedremo se sarà a disposizione. Però domani gioca Carrizo perché è lui il portiere per l'Europa League".



Sulla formazione col Celtic.

"I certi sono Guarin, Icardi, Juan Jesus, Santon, Medel e Palacio. Per gli altri valuto domani dopo l'ultima rifinitura".



Su Kovacic.

"Lo seguivo anche al City. E' giovane, ha grandi qualità ma deve migliorare in tante cose. Lui e Icardi saranno il futuro dell'Inter e saranno grandissimi giocatori ma a volte hanno bisogno di riposarsi e capire questioni tattiche e migliorare. Ma è solo una questione d'età".



Su Guarin.

"Io l'ho chiamato anche l'anno scorso perché volevo portarlo al Galatasaray a gennaio. Pensavo potesse essere utile per noi ma lui voleva rimanere all'Inter. Sono contento che stia facendo bene".



Su Carrizo.

"Giocherebbe lui anche in una eventuale finale d'Europa League".



Su D'Ambrosio e Andreolli.

"Stanno bene entrambi, non giocano da quattro settimane ma sono in grado di giocare. D'Ambrosio titolare domani? E' un'opzione".



Sulle critiche.

"Le critiche sono come gli elogi, fanno parte della vita e soprattutto se uno fa il nostro lavoro. La cosa non mi preoccupa molto, né quando parlano bene né quandoi parlano male. Un allenatore deve fare ilsuo lavoro se è convinto di quello che fa. E' 30 anni che sono in questo mondo e sono passato in mezzo a tutto".



Sui cambi ritardati.

"La squadra ha trovato un assetto e sono giocatori giovani e forti, a volte si può anche tenere la stessa squadra per 90 minuti".