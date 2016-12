Inter, Mancini coccola Jovetic: "E' indietro, ma sappiamo che giocatore è"

Come non si era abbattuto per la serie di sconfitte, allo stesso modo Roberto Mancini non si esalta dopo la vittoria contro l'Athletic Bilbao. "Il risultato conta fino a un certo punto - ha detto il tecnico a Premium Sport -. Qui si mettono le basi per il lavoro di un anno, ci sta essere poco lucidi, è nella norma". Su Jovetic: "E' indietro, deve trovare condizione come gli altri. Sappiamo cosa ci può dare e che giocatore che è".