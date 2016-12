Inter, Mancini: "Ci gira tutto storto. Gli arbitri i peggiori in campo"

Arrabbiato, deluso, sconfortato: Roberto Mancini difficilmente scorderà questo derby, in cui nulla è andato per il verso giusto per la sua Inter: "Ultimamente i risultati non sono positivi, purtroppo non abbiamo fatto delle ottime gare ma oggi il 3-0 è bugiardo . Faccio i complimenti al Milan, ma a noi sta andando tutto storto : dobbiamo lavorare. La mia espulsione? Non ho detto niente di offensivo, ma gli arbitri sono così: sono particolari, suscettibili…"

"Il contatto Donnarumma-Eder? Si vede che Damato non sa la regola, quella era punizione a due in area. C'era anche un'espulsione per fallo da ultimo uomo nel primo tempo: ci sono degli episodi in cui l'arbitro e i suoi collaboratori hanno fatto dei disastri, sono stati i peggiori in campo. Devo capire se gli episodi sono uguali per tutti. Detto questo, abbiamo perso 3-0 e comunque abbiamo dei problemi da risolvere. La scelta di Santon? Stava bene e avevamo bisogno di qualcuno di fresco. Purtroppo il calcio è così: ci dispiace tantissimo per questo risultato e per quello di mercoledì, ma dobbiamo lavorare per uscirne. Dobbiamo intervenire su molti aspetti: la nostra difesa deve tornare a essere forte e i centrocampisti devono coprire meglio, gli attaccanti devono tornare a fare gol. Mi prendo le responsabilità di tutto questo, i ragazzi hanno fatto il massimo. Il dito medio? Ho preso degli insulti e in un momento così l'ho fatto."