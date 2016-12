Inter, Mancini: "Ci gira tutto storto" 

15:16 - Seconda sconfitta consecutiva e Roberto Mancini è sconsolato: "La squadra è entrata in campo bene, ha pressato alta, ha creato azioni ma alla prima occasione abbiamo preso gol. Commettiamo errori tecnici, ma quando vai sotto è tutto più difficile. Abbiamo però giocato come dovevamo, poi in questo periodo ci va tutto male". L'allenatore dell'Inter chiede aiuto ai tifosi: "I giocatori ce la stanno mettendo tutta, anche i tifosi ci devono aiutare".

La difesa è sotto accusa: "Oggi abbiamo commesso errori di valutazione dietro perché sapevamo dove potevano farci male e invece li abbiamo lasciati tirare pur avendo provato proprio queste situazioni in settimana".

Ma anche l'attacco non esente da colpe: "Sul possesso palla stiamo migliorando, dobbiamo migliorare ora la fase offensiva negli ultimi 25 metri, entriamo in area con troppi pochi giocatori. Nel secondo tempo abbiamo continuato ad attaccare, abbiamo preso un palo, ci va tutto storto ma il calcio è anche questo. Il Sassuolo è un'ottima squadra e gioca bene ma non meritavamo di perdere come non meritavamo contro il Torino ma questo non deve cambiare nulla nella nostra testa, dobbiamo andare avanti per la nostra strada".