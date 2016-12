Inter, Mancini cerca la prima col Chievo: o tre punti o crisi 

12:10 - "La Champions è alla portata dell'Inter". Così Roberto Mancini. Non nel giorno del suo secondo insediamento sulla panchina nerazzurro ma ieri. Ieri, in conferenza, quando ancora il campionato doveva esprimere alcuni verdetti. Bene, oggi, a risultati acquisiti e consolidati, quella zona Champions dista nove punti e davanti ai nerazzurri, in classifica, ci stanno undici squadre. Sì, undici! Più di mezza serie A!



Professare ottimismo, si sa, è sempre buona cosa. Dare un senso a questo ottimismo, riempire di contenuto quelle parole con fatti, azioni, gol, punti, è però ora necessario. Un punto in tre partite: è questo lo score in campionato della nuova Inter targata Mancini. MIseria. D'accordo, Milan e Roma non possono essere considerate garanzia per un avvio definibile soft, però... Però, Olimpico a parte, s'è visto poco di buono sinora. Il secondo tempo con l'Udinese, poi, è stato addirittura qualcosa di desolante. In tutto sette gol subiti in 270 minuti: troppi, decisamente troppi, considerate anche le tante occasioni concesse agli avversari e , buon per Handanovic o grazie ad Handanovic, non concretizzate.



Stasera si riparte dunque dal Chievo. Come? Con la certezza del modulo sinora adottato - il 4-3-1-2 - e con quella dei suoi attuali interpreti che davanti sono Icardi, Palacio - chiamato a riscattarsi - e Kovacic sempre sospeso tra consacrazione ed evanescenza. Attacco sotto esame, centrocampo sospeso tra speranze puntualmente disattese (Guarin), rabbia agonistica repressa (Medel) e attitudini sovrastimate (Kuzmanovic), e difesa che in attesa della cura Sylvinho si gioca credibilità e futuro: Ranocchia e Juan Jesus, Nagatomo e Dodò.



Questa l'Inter di stasera che dal 29 ottobre non sa cosa sia la gioia del successo (1-0 alla Samp) e da quel giorno ha messo assieme solo due punti in cinque partite: insomma, ripresa o caduta agli inferi. Oggi tertium non datur. Nessuna alternativa.