Inter, Mancini: "Cassano? Non ne abbiamo mai parlato"

10:19 - A due giorni dalla chiusura del mercato, Roberto Mancini fa il punto della situazione in casa Inter: "Abbiamo bisogno di un difensore centrale e di un centrocampista - dice in conferenza stampa -, la rosa deve essere più completa". Sul possibile arrivo di Antonio Cassano: "Sinceramente non ne abbiamo mai parlato perché è una cosa successa pochi giorni fa. In questo momento siamo concentrati su altre posizioni, vediamo cosa potremo fare".

Sulla difesa.

"Abbiamo un po' di problemi con i difensori perché molti sono infortunati. Speriamo di recuperare Ranocchia, con i terzini siamo un po' messi male ma qualcosa faremo".



Siete pronti per fare il salto di qualità?

"Dobbiamo cercare di miglirare le prestazioni e avere un briciolo di fortuna ogni tanto. Speriamo di fare bene a Sassuolo ma non sarà facile perché loro stanno facendo un gran campionato. I ragazzi sono migliorati ogni partita anche se le vittorie sono state poche. Sono positivo per il futuro ma in ogni partita spero si possa migliorare ancora di più.



Su Cassano.

"Noi sinceramente non ne abbiamo mai parlato perché è una cosa successa pochi giorni fa. In questo momento noi siamo concentrati su altre posizioni e vediamo cosa potremo fare".



Su Podolski.

"Podolski può fare la punta centrale o l'esterno".



Icardi come Balotelli e Adriano?.

"Non ho mai detto questo. Ma ci sono molti giocatori considerati fortissimi da giovani, però poi per un motivo o l'altro si fermano. Lui ha grandi qualità, deve lavorare molto e può migliorare. Dipende solo dal giocatore se vuole alzare l'asticella e diventrare un grandissimo attaccante o meno. Per farlo deve lavorare molto ma è molto giovane. A volte può fare bene, altre meno. Ma col lavoro può diventare un grande attaccante".



Serve una prima punta o una seconda punta come Cassano? Le piace Rhodolfo?

"Rhodolfo lo seguo da molti anni. Prima di prendere un attaccante abbiamo bisogno di altro".



Sulla cessione di Bonazzoli.

"in questo momento non c'è stata e in questo momento Bonazzoli è un giocatore dell'Inter. Da qualche parte bisogna inventarsi le cose per il Fair play finanziario. Ma comunque Bonazzoli è un giocatore dell'Inter e credo lo sarà anche in futuro".



Su Brozovic.

"E' un centrocampista centrale ma può fare tutti i ruoli".



Sul mercato.

"Abbiamo bisogno di un difensore centrale e di un centrocampista. La rosa deve essere più completa, ci mancano più elementi in quelle zone che in attacco".



Quanti rinforzi arriveranno ancora?

Non lo so, vediamo. Oggi e domani abbiamo cose più importanti a cui pensare. Vediamo cosa accadrà".



Sul Sassuolo.

"Sono bravi, giovani, giocano sempre al massimo, la squadra sta facendo bene. Sarà una gara aperta perché non staranno dietro a difendersi".



Ledesma della Lazio può interessare?

"Io non credo".



Direbbe sì o no all'eventuale arrivo di Cassano?

"Il problema non è Cassano o Balotelli o tutti e due insieme. Il problema è che il mercato di gennaio non è così semplice ed è difficile trovare qualcuno che possa cambiare la squadra. A volte è meglio prendere qualcuno più giovane che magari non è utile subito ma in futuro sarà un titolare. Il club sta lavorando e bene, cercheremo di fare qualcosa nelle zone dove siamo più scoperti".