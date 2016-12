Inter, Mancini: "Brozovic non si muove"

Sull'Empoli.

"Solitamente questo non è un periodo semplice, giocare a Empoli è sempre complicato. Loro stanno facendo molto bene".



Pressione da primato o sono gli altri ad avere pressione?

"La pressione ci può essere più che all'inizio, perché nessuno pensava fossimo qua in questo momento. Ma penso sia normale. L'importante è rimanere nella zona di testa e vedere alla fine cosa si potrà fare. Fino a oggi abbiamo meritato di essere lì in alto e dobbiamo continuare così".



Dove dovrai lavorare di più per puntare allo scudetto?

"Non possiamo parlarne ora perché è troppo presto. Noi dobbiamo continuare a lavorare e migliorare tante cose per rimanere in testa".



Sulle scadenze di contratto di Nagatomo e Palacio.

"Sono grandi professionisti, che giocano all'Inter da tanti anni. Fosse per me li terrei".



Continuerai a cambiare moduli e giocatori?

"Fino a oggi tutti hanno dato il massimo. Se questa è la strada giusta, continueremo così. Se poi troveremo un 11 di base, si potrà anche cambiare. L'importante è centrare il nostro obiettivo".



Qualche ritocco per puntare allo scudetto?

"Fino a oggi hanno fatto tutti bene. Se nessuno chiede di essere ceduto, spero che la squadra rimanga questa. Il mercato di gennaio non è semplice e per migliorare la squadra ci vogliono soldi, ma a causa del fair play finanziario non possiamo troppo muoverci".



Sulle offerte per Brozovic.

"Si sta inserendo benissimo ora e penso che se lavorerà duramente, diventerà uno dei migliori centrocampisti in assoluto. Non abbiamo intenzione di cederlo. Il ritiro della patente? Non è una cosa grave, era in vacanza e uno può fare quello che vuole e non aveva un tasso altissimo".



Sulla formazione.

"Giocano sicuramente Handanovic, Miranda, Murillo, Medel e Ljajic".



Su Zidane a Madrid.

"Quando viene esonerato un allenatore dispiace sempre. Zidane inizia ora a fare l'allenatore e penso possa diventare un bravo tecnico".