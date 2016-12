Inter, Mancini: "Berardi era da rosso. Consigli è stato bravissimo"

Mancini, nella sua analisi, ha aggiunto: "Un episodio sfortunato, come già era successo con la Lazio, ma non parliamo di cali di tensione. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche e ripartire. La crescita del gioco della squadra frutto della conferma degli stessi undici della partita precedente? Non lo so, preferisco la partita di Empoli io, a questa. La manata di Berardi a D'Ambrosio? Forse andava ammonito D'Ambrosio. No dai, questo è un fallo da espulsione: in tre non hanno visto niente, invece altre volte, contro di noi, Doveri è sempre perfetto, non ne sbaglia una".