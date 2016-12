Inter, Mancini: "Battiamo la Roma per restare lassù"

LA CONFERENZA STAMPALa Roma prende sempre gol, l'Inter ne subisce pochi. Che partita sarà?



"Loro sono la squadra più accreditata per vincere lo scudetto insieme con il Napoli. Sicuramente è una delle squadre migliori, sarà una grande partita".



E' ancora presto, ma pensi che possa essere decisiva, specie in caso di risultato positivo?



"Non credo, sarà una gara importante, il campionato è ancora troppo lungo e sarà pieno di difficoltà. Abbiamo autostima, ma dobbiamo migliorare molto. La Roma è una squadra molto forte, ha meno difficoltà e insieme al Napoli è la favorita per lo scudetto. Giocano insieme da anni, sono avvantaggiati. Ma la Juve può rientrare perché resta molto forte".



E' una gara che può far capire dove l'Inter può arrivare e quale può essere l'obiettivo?



"Ci darebbe più consapevolezza, ma sappiamo che sarà una gara bella e difficile. Siamo all'undicesima, non è decisiva. E' importante per entrambe, in caso di vittoria darebbe grande forza".



Icardi ha detto che segna poco solo perché sono poche le palle ricevute. Che ne pensa?



"Ha giocato troppo poco con Jovetic. E' un momento così, ma ho fiducia, c'è solo bisogno di tempo. Gli attaccanti tendono a trovare scuse, lo facevo anche io. Possono essere tante le motivazioni del fatto che non fa gol".



Considerando le qualità della Roma, come si affronta una partita del genere?



"Se si concede tanto campo, ti mette in difficoltà. Con Salah, Gervinho e Iago Falque è impossibile lasciare spazi. Ma noi dobbiamo giocare la nostra partita, non possiamo partire pensando di essere svantaggiati".



Cosa ti aspetti dai ragazzi?

"Loro sono concentrati al massimo, non sarà una gara che si può gestire. Le partite poi sono strane, può succedere qualsiasi cosa. La concentrazione viene da sola. Cercheremo di far bene per 95 minuti".



Ti piace lo slogan 'Sfida da paura'?



"Se lo stadio sarà come con la Juve e come al derby sarà uno spettacolo per tutti. Non si può però avere paura per una partita di calcio, bisogna essere felici di giocare una partita così importante e bella".



La troppa esaltazione dell'ambiente romano può essere un vantaggio dell'Inter?



"E' giusto che la pensino così, è logico, è un momento positivo. Questa però sarà una partita tra due grandi squadre".



Gioca Brozovic al posto di Kondogbia?



"Sicuramente Medel gioca perché ha riposato martedì".



Che pizzino vorresti scrivere a un certo punto della gara?



"Non sono mica quello là... (ride, ndr). Magari gli ultimi 3 minuti metterei un difensore perché sto vincendo 1-0".



Può essere la gara giusta per far vedere che Inter sarà nel corso della stagione?



"Può essere la gara che ci dà consapevolezza di stare in alto per tutto il campionato. Tra due settimane andiamo a Napoli, nel giro di un mese abbiamo incontrato le più forti. Se magari domani vinciamo, la situazione si fa carina".



Ti basterebbe vincere 1-0?



"Se uno vince è contento. Tutte le partite vinte 1-0 le abbiamo portate a casa con merito. Strano che segniamo così poco, però per fortuna la difesa regge bene".



Perché così tanta fatica in fase realizzativa?



"E' una cosa strana, abbiamo avuto occasioni per fare 2-3 gol. E' veramente strano".



In caso di vittoria l'Inter può fare il passo per raggiungere Roma e Napoli?



"Sono squadre che giocano insieme da anni e sono avvantaggiate. Ma l'Inter lassù può starci se batte la Roma. Anche se non vincendo ci starà".



Santon e Jesus confermati?



"Decidiamo domani mattina. Magari cambio... Vediamo chi è più fresco".



Ljajic giocherà con Jovetic, senza escludere i titolari?



"Certo, lo hanno fatto tante volte a Firenze. Qualcuno si deve per forza escludere...".



Un parere su Garcia?



"Ha fatto benissimo a Roma, non è un ambiente facile. Ha costruito una grande squadra, è un allenatore bravo ed esperto. E' adattissimo al calcio italiano".



Osservato speciale nella Roma?



"Dobbiamo fare attenzione a Edin, è uno dei migliori centravanti al mondo. Sta facendo pochi gol, ma supererà sicuramente i 15".



E' soddisfatto di Ljajic?



"A Bologna ha giocato bene, è stato altruista nell'azione del gol. Ha lavorato quando eravamo in 10, quindi sì. Ha motivazioni per tutte le partite, non solo per domani".



Biabiany titolare?



"Non ha ancora i 90' nelle gambe, se inizia la partita non la finisce. Può entrare e cambiare la partita, ma potrebbe anche giocare".



Troppi fischi arbitrali?



"Si dovrebbe essere più permissivi per migliorare la qualità del gioco. E' l'unica strada per velocizzare il gioco nel calcio italiano, in Europa si fischia molto meno e in realtà anche in Serie A sta succedendo".



Un pensiero per il compleanno di Maradona?



"Gli faccio gli auguri, spero che stia bene. Di quegli anni lì ce ne sono tantissimi grandi, ma penso che lui sia stato il più grande".