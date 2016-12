Inter, Mancini avvisa il Wolfsburg: "Rimonta possibile, io ci credo tanto"

07:24 - Carico più che mai. Alla vigilia del ritorno degli ottavi d'Europa League col Wolfsburg, Mancini è convinto di poter ribaltare il 3-1 dell'andata: "La rimonta è possibilissima e io ci credo tanto. Dobbiamo fare una partita con la testa, i gol possono arrivare in qualsiasi momento. L'ultimo può arrivare anche all'89'". Sul futuro: "Sto benissimo all'Inter e rimarrò per costruire una squadra che possa vincere". Dubbio Shaqiri: "Vedremo come sta".

LE PAROLE DI MANCINI

Sul match di domani.

"Io sono sempre ottimista, forse a volte troppo. Fino a quando c'è la speranza, uno deve sempre provarci. Il 2-0 è possibile, non dobbiamo fare 4 gol senza subirne. Sarebbe una grande cosa perchè giochiamo contro una squadra forte. Ma la rimonta è possibilissima".



Sei più ottimista oggi rispetto a domenica?

"Non ero abbattuto dopo il Cesena. Ero dispiaciuto per i giocatori, non per me. Avevo gli occhi rossi e sembravo demoralizzato, ma era per il vento. Io ci credo tanto".



Come hai motivato la squadra?

"A volte arrivano buoni risultati, altri meno. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli e in una partita può succedere di tutto. Bisogna avere anche la sorte dalla tua parte, dobbiamo essere bravi a difendere bene e non solo ad attaccarli".



Tre motivi per cui è possibile ribaltare il risultato

"Primo perché tutte le coppe vinte dall'Inter sono state piene di serate di rimonte. Due perché credo che una serata senza errori capiterà anche a noi. E poi perché credo che i giocatori vogliano questo. E' fondametnale, per noi, poter regalare una bella serata ai tifosi dell'Inter".



Sei diventato troppo buono?

"Uno si può arrabbiare se c'è qualche giocatore che non si allena bene e che non dà il massimo, ma questo non sta accadendo. Purtroppo quando si costruisce bisogna passare anche da dei momenti di difficoltà. I giocatori stanno facendo il loro, sono bravi e bravi ragazzi".



Su Kovacic.

"Essendo giovane, potrebbe essere un po' deluso perché gioca meno e questo può incidere sul rendimento. Io spero che domani, se dovesse giocare, possa essere una serata importante anche per lui".



L'anno prossimo sarai l'allenatore dell'Inter?

"Innanzitutto avremmo dovuto avere almeno 5-6 punti in più. Sto benissimo all'Inter e rimarrò qua per costruire una squadra che possa vincere anche nei prossimi anni".



Ci vorrà pazienza domani?

"Dobbiamo fare una partita con la testa, sapendo che i gol possono arrivare in qualsiasi momento. L'ultimo può arrivare anche all'89'".



Dove si potrà mettere in difficoltà il Wolfsburg?

"Loro sono un'ottima squadra. In una partita tutto può accadere. Loro concederanno sicuramente, anche se ci aspetteranno. Se riuscissimo a essere bravi, facendo un gol e poi gestendo la partita, dopo diventerà difficle anche per loro".



Su Shaqiri.

"Valutiamo adesso, se c'è un minimo rischio non forzeremo. Vediamo nell'allenamento di oggi come sta. Valuteremo dopo con lo staff medico e con lui".

LE PAROLE DI CARRIZO

Pressione dopo l'errore a Wolfsburg?

"Non sento la pressione. Ero dispiaciuto perché la squadra stava facendo molto bene e la partita è cambiata per un mio errore. Ma sono molto tranquillo e sereno e domani daremo una prova di maturità. Io ci credo, possiamo farcela".



Quanto pesa il fatto che il tuo allenatore ti abbia sin dall'inizio il portiere di coppa?

"E' molto importante avere la fiducia dell'allenatore e della società".



Sull'umore della squadra.

"Siamo carichi, il lavoro che stiamo facendo ci dà sicurezza. L'umore è positivo, domani vogliamo fare una grande partita".



Sul match di domani.

"Ognuno di noi è consapevole di cosa ci giochiamo domani. Sarebbe importante passare, sono convinto che prima o poi arriveranno i risultati. Ci meritiamo una serata senza errori".



A Wolfsburg è stato l'errore più grave della tua carriera?

"Non faccio classifiche. E' stato un errore che va accettato ma non è ancora finita. Sono convinto che possiamo ribaltare il risultato".

SHAQIRI CONVOCATO

Alle 19, Mancini ha reso nota la lista dei convocati. E, a sorpresa, c'è anche Shaqiri che si era fermato domenica per infortunio, e si era detto che sarebbe stato fermo sette giorni. Invece per lo svizzero si annuncia un recupero-lampo, è a disposizione per la gara col Wolfsburg e ci sarà domenica per Samp-Inter.