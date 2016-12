Inter, Mancini: "Assurdo prendere gol così, siamo dei polli"

11:01 - E' un Mancini che fatica a trovare le parole quello che si presenta dopo la sconfitta contro il Napoli, arrivata al 93'. "Non si può prendere un gol così, è assurdo perdere una partita regalando un gol del genere. In ogni gara regaliamo gol, l'errore di oggi è allucinante. Siamo stati dei polli - ha detto il tecnico dell'Inter - Sono desolato perché abbiamo fatto una buonissima partita. La squadra c'è e sta iniziando a giocare".

"Non so cosa dire, non ho tante parole da dire - ha esordito Mancini davanti ai microfoni nel dopo gara - Non si può prendere un gol così, mancavano 30 secondi... Bisogna far gol e non subirne. Ogni partita regaliamo gol e quello di stasera è assurdo. Sono contento del lavoro che hanno fatto Santon, Puscas e Brozovic. Kovacic? Avevo fatto due cambi, uno lo tenevo per i supplementari... Gli aspetti positivi? Si vede il gioco, siamo una squadra ma commettiamo troppi errori. Uscire così è dura".