Inter, Mancini abbraccia Sylvinho: "Felice di averti con noi"

18:40 - E' ufficialmente cominciata l'avventura di Mendes de Campos Sylvio, meglio conosciuto come Sylvinho, all'Inter. Il nuovo vice di Mancini ha raggiunto Appiano Gentile, dove la squadra sta preparando la trasferta di lunedì sera al Bentegodi di Verona contro il Chievo e ha pranzato con il tecnico nerazzurro e il resto del suo staff. Mancini gli ha dato il benvenuto anche attraverso il suo profilo Twitter.

Benvenuto all'Inter">@Inter #Silvinho. Io e il mio staff siamo felici di averti nella nostra squadra! pic.twitter.com/1y4lGb52BO

— Roberto Mancini (@robymancio) 13 Dicembre 2014

"Sono un po' emozionato e felice di lavorare in una grande squadra come l'Inter - ha detto Sylvinho ai microfoni di Inter Channel - Possiamo fare un grande lavoro e posso aiutare Mancini, che ringrazio per avermi dato la possibilità di lavorare con lui".