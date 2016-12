Inter, Mancini: "Abbiamo il 60% di possibilità di andare in Europa"

15:30 - "Abbiamo il 60% di possibilità di andare in Europa". Così Mancini alla vigilia della sfida dell'Inter contro il Parma. "Dobbiamo fare tutti di più, vogliamo l'Europa". Domanda su Dybala: "E' giovane e ha grandi qualità. Con Icardi non avrebbe problemi, ma è un giocatore del Palermo. Sono sicuro comunque che l'anno prossimo l'Inter verrà rinforzata e sarà competitiva. Se poi serviranno sacrifici...". Su Kovacic: "Deve soltanto stare tranquillo".

Prima dell'inizio della conferenza stampa, è stato annunciato che l'Inter tornerà in ritiro a Brunico dal 5 al 15 luglio: "Sono molto felice di tornare a Brunico, ho passato tanti anni in questa località - ha detto Mancini - Forse sarà la decima volta in cui sarò lì a lavorare. L'ambiente è perfetto per lavorare, le persone sono gentilissime, sarà un ritiro bellissimo".



In settimana l'Inter ha lanciato l'iniziativa 'Un milione di nomi'. Cosa pensa?

E' un'iniziativa importante. Penso che i tifosi siano la parte più importante, speriamo che abbia successo.Tutti devono fare di più?

Tutti noi dobbiamo cercare di fare il nostro meglio. Il club deciderà il futuro di tutti. Credo che la squadra sia diventata una squadra nonostante le sconfitte. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, tutti siamo sotto la lente di ingrandimento.



A cosa devono servire queste dieci partite? Kovacic diventerà un punto fermo?

Kovacic deve stare tranquillo, ha qualità e piano piano deve tirarle fuori tutte.



Il procuratore di Kovacic è stato molto duro...

Se devo dirgli qualcosa parlo con Kovacic, non conosco il suo procuratore e non voglio conoscerlo.



Dybala con Icardi sarebbe una coppia da scudetto?

Premesso che tutti i giocatori che verranno all'Inter saranno di alta qualità. Dybala l'ho visto giocare in questi ultimi 4 mesi, prima non lo conoscevo. Ha grandi qualità, è giovane e penso che diventerà un grande attaccante. Sono due argentini, non avrebbero grandi difficoltà a giocare insieme. Ma stiamo parlando di un giocatore del Palermo...



Parma gara trappola?

Giusto che il tifoso deluso possa stare anche a casa. Poi il tifosi soffrono anche. Speriamo di fare una bella vittoria per quelli che verranno allo stadio. Sono partite che se non sblocchi subito o non le prepari bene, diventa difficile. C'è solo da perdere.



Thohir ha chiesto l'Europa?

Il presidente ha chiesto di fare bene ma giocando come a Genova non possiamo perdere. Vogliamo l'Europa



Intorno a lei c'è un clima di fiducia...

Mi fa molto piacere, ci vuole un po' di tempo. Nonostante i risultati non buoni, da quando ho cominciato - non parlo del passato - la squadra è migliorata moltissimo.



Fassone parla di autofinanziamento, lei parla di campioni. Perché questo squilibrio?

Non c'è squilibrio nelle nostre dichiarazioni. Ci sono parametri da rispettare, io sono convinto che l'Inter sarà rinforzata e sarà competitiva. Poi se c'è da fare un sacrificio, lo faremo...

E' giusto a questo punto valorizzare i giovani?

Abbiamo giovani importanti e da qui alla fine avranno la possibilità di giocare.



Negli ultimi tempi ha parlato meno di Yaya Tourè...

Tourè è un giocatore del Manchester City. Se ci sarà la possibilità di arrivarci, inizieremo a trattare. E se ci riuscissimo saremmo felici.



Ranocchia e Podolski in Nazionale?

Non ho visto le partite...



Quanto peserà l'assenza di Icardi?

Stava giocando anche bene. Speriamo che chi lo sostituirà farà bene.



Quante possibilità per l'Inter di arrivare in Europa?

Credo che abbiamo il 60% di possibilità di poterci arrivare.



Della tua prima Inter chi vorresti nella rosa attuale?

Difficile nominarne uno, ma sicuramente Zanetti sarebbe ottimo. Anche Veron... erano tanti i giocatori forti, anche Stankovic. Ma ormai il passato è il passato. Ora dobbiamo pensare al presente e al futuro.