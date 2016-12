Inter, Mancini: "Abbiamo buttato via la partita"

"Non sono arrabbiato, sono dispiaciuto, abbiamo fatto tutto da soli. Ci sono partite che non riesci a vincere perché giochi male come noi stasera ma non devi perderle facendo errori come abbiamo fatto, sono dispiaciuto per questo. Bisogna mantenere alta la concentrazione fino all'ultimo minuto dell'ultima partita dell'anno, già durante il riscaldamento non mi era piaciuto l'atteggiamento. Comunque questa partita era sull'1-1 e senza cavolate non l'avremmo persa. Rifarei le stesse scelte, le ho fatte e le rifarei. - ha proseguito Mancini a Premium Calcio - Non abbiamo giocato bene ma era comunque una gara da non perdere perché neanche loro hanno fatto grandi cose per vincerla. Eravamo troppo lunghi, però nel secondo tempo li avevamo messi lì nella loro area, non dovevamo perdere la testa. Buttarla via così è stato un errore. Nel primo tempo purtroppo abbiamo fatto poco, nessuno dei quattro davanti ha mai attaccato lo spazio e siamo andati in difficoltà. Il rigore di Melo? Parlavo esattamente di questo episodio quando parlavo di cavolate. Il fallo poi su Biglia credo sia dovuto al nervosismo dopo il rigore. L'ho visto nello spogliatoio ma non vi dico cosaci siamo detti. Abbiamo subito le vittorie delle inseguitrici? No no non è questo, il campionato è lungo e sappiamo che le posizioni in alto cambieranno ancora. Allegri dice che Juve e Inter sono attrezzate allo stesso modo per vincere? Non è così, la Juve è più attrezzata perché ha vinto gli ultimi scudetti ed è avvantaggiata. Noi avremmo firmato per essere in questa posizione prima della sosta, potevamo avere qualche punto in più ma non cambia niente. A quale macchina paragono oggi l'Inter? A una Topolino".