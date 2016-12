Inter, Ljajic: "La Roma è il passato, vogliamo vincere per il terzo posto"

Roma-Inter, in programma sabato, sarà una partita speciale per Ljajic, che ha vestito la maglia giallorossa dal 2013 al 2015: "Non ho il dente avvelenato - dice il serbo a Premium Sport -. A Roma mi sono trovato molto bene, ho passato due anni bellissimi ma è una cosa passata, adesso nella mia testa c'è solo l'Inter. Sabato vivrò tante emozioni ma io devo solo pensare a dare tutto per la mia squadra. Chi vincerà? Non lo so, vedremo".