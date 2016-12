Inter: le cinque "spine" di Thohir, atteso a Milano

Nuovi soci - Nei mesi scorsi, Massimo Moratti aveva già dato la sua disponibilità a liberare il 30% di quote che è ancora nelle sue mani. E i due si erano già incontrati a novembre per affrontare l'argomento. Il piano di rientro quinquennale presentato alla Uefa prevede il ritorno in Champions, con i 50 milioni di euro di ricavi garantiti dall'ingresso nella fase a gironi. Una liquidità necessaria per non subire ulteriori sanzioni a causa del Fair Play Finanziario, visto il pesante rosso in bilancio del club. L'ingresso di nuovi investitori potrebbe risollevare le sorti economiche del club.

Piano A e piano B - L'obiettivo Chamions è ancora alla portata, largamente. Ma le ultime 8 partite (9 punti) inducono a un ragionevole pessimismo. Così al piano A, con la Champions, Thohir dovrà approntare anche un piano B (Europa League) con la previsione di dover sacrifocare uno dei giocatori top (Handanovic? Icardi?).

Sponsor - Thohir affronterà anche altre problematiche societarie. Oltre a presiedere il Cda, dovrà discutere con i dirigenti del rinnovo di contratto con Pirelli. La truffa sventata della falsa trattativa con Ethiad ha infastidito Thohir, non tanto per la leggerezza commessa, quanto per il tempo perso. Ora l'Inter dovrà accettare l'offerta di Tronchetti Provera (circa 30 milioni di euro in tre anni), sperando in un una trattativa al rialzo. E Tronchetti Provera ha appena detto: "Siamo disposti a proseguire a patto che ci siano le giuste condizioni. Siamo sponsor dell'Inter da 20 anni"

Mancini - Infine, con l'arrivo in Italia di Thohir sarà ufficializzato il nuovo direttore generale al posto di Marco Fassone: è Giovanni Gardini attuale dg del Verona, molto amico di Mancini. Ma l'incontro più importante in agenda è il faccia a faccia con Roberto Mancini. L'allenatore ha il contratto in scadenza nel 2017, per il rinnovo c'è ancora tempo e se ne discuterà a fine stagione. Mancini in 14 mesi di Inter non è mai stato in discussione, nemmeno quando le cose andavano peggio di adesso, un anno fa. Ma...