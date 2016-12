Inter-Lazio, Pioli: "Vogliamo trascorrere Natale al terzo posto"

15:05 - Festeggiare il Natale in zona Champions. È l'obiettivo fissato da Stefano Pioli alla vigilia del match tra Inter e Lazio: "Vogliamo tornare a casa con i tre punti - ha detto il tecnico biancoceleste - per raggiungere grandi obiettivi bisogna essere concentrati già domani". Pioli non si sbilancia nella scelta tra Klose e Djordjevic e spera di avere un difensore in più dal mercato di gennaio "ma dobbiamo anche sfoltire la rosa" ha precisato.

"Ho a disposizione due grandi attaccanti - ha spiegato l'allenatore della Lazio - di volta in volta sceglierò chi reputerò più adatto dall'inizio. Hanno lavorato bene, vedrò chi far partire". "Noi più forti dell'Inter? La realtà la dà la classifica - ha proseguito Pioli - fino a oggi ma anche fino a domani la Lazio avrà fatto meglio dell'Inter. Nelle prime quattro partite abbiamo raccolto solo tre punti, poi abbiamo ottenuto più di due punti di media. Non siamo ancora a metà campionato, meritiamo questa posizione. Dovremo essere bravi a mantenerla fino alla fine. L'Inter ha giocatori importanti e cerca di dare pochi punti di riferimento. Gli attaccanti si muovono sulle fasce, vengono dentro il campo. Dobbiamo essere compatti e concedere pochi spazi"







Mauri e Felipe Anderson stanno trascinando la Lazio, e Pioli ha detto la sua sul momento del brasiliano: "Felipe sta trovando continuità, si sta muovendo bene. Deve approfittare delle occasioni che ha a disposizione. Anche per lui si tratta di un percorso, deve continuare a testa bassa. Ha la possibilità di fare bene". "Siamo pronti a sfidare avversari difficili - ha concluso - ma dobbiamo dimostrarlo sul campo. Con la Juventus non siamo stati in partita per troppo generosità. Nelle altre perse siamo stati sfortunati, se le rigiocassimo difficilmente perderemmo. Fa parte del nostro percorso di crescita. Dobbiamo e possiamo ancora fare meglio, non saremo soddisfati fino a quando non faremo bene tutte le cose che ci poniamo come obiettivo". Infine una battuta su Candreva e Biglia, considerati a rischio per la Samp: "No, per la ripresa degli allenamenti credo di averli in gruppo per averli a disposizione già con la Sampdoria".