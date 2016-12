Inter, la rincorsa Champions senza margine d'errore: Napoli già decisivo

L'Inter può credere seriamente nel rincorsa Champions? Sì, il tempo non manca, lo spazio c'è ma il margine d'errore è minimo, praticamente quasi azzerato. Per intenderci, con estrema chiarezza, diciamo che nelle prossime cinque partite (Napoli, Genoa, Sassuolo, Lazio, Udinese, le ultime del girone di andata) ci vogliono almeno 13 punti per gettare basi realmente consistenti.



Due conti per spiegarci. Dalla stagione 2011-12, la prima con soli tre posti Champions a disposizione per le italiane, la quota minima per centrare i preliminari è stata quella toccata dall'Udinese terza con 64 punti, proprio in quella annata. Poi si sale ai 69 della Lazio nel 2014-15, ai 72 del Milan nel 2012-13 e ai 78 del Napoli nel 2013-14. La quota più alta? 80 punti, la stagione scorsa con la Roma. Fatta la media aritmetica, si può dire che la zona Champions la si può raggiungere toccando i 72/73 punti.



Ora, con l'Inter che grazie alle due vittorie con Crotone e Fiorentina e al pareggio con il Milan ha rinsaldato un poco la sua classifica portandosi a 21 punti, il conto è presto fatto: nell'ipotesi di en plein (cinque vittorie su cinque) da qui alla chiusura del girone d'andata, i nerazzurri salirebbero a quota 36, imponendo alla squadra di Pioli un cammino pressochè identico nel ritorno (che peraltro potrebbe non bastare). Questo, ovviamente, nell'ipotesi migliore possibile.



Più realisticamente (visto il grado di difficoltà dei match che attendono i nerazzurri) abbiamo indicato in 13 punti l'obiettivo, certamente difficile ma più plausibile: e girando a quota 34 servirebbe comunque un girone di ritorno strepitoso, da media-scudetto o quasi (2,1 punti a partita).



Ecco perché - tornando alla domanda iniziale - l'Inter può crederci ma il margine d'errore è pressoché azzerato. Partendo dunque dal San Paolo come tappa già decisiva.