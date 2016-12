Inter, la ricetta di Moratti: "Via complessi e paure, ma serve tranquillità"

Massimo Moratti ha dato il suo consiglio all' Inter per usicre dalla crisi. "Ci vuole una responsabilità forte, liberarsi di complessi e paure, ricominciare da capo con la leggerezza di chi sa essere un buon professionista. C'è troppa tensione, mancanza di fiducia in se stessi. Mancini avrà le idee giuste per rimettere la squadra in piedi, importante che è si senta tranquillo anche lui per poter svolgere il suo lavoro", ha detto l'ex presidente alla Rai.

"Bisogna diventare molto pratici e le partite si giocano fino alla fine", ha aggiunto. Sulle voci di un suo ritorno in società: "Tornare a guidare l'Inter? Penso di poterlo escludere, non voglio creare situazioni scomode alla attuale proprietà. Come tifoso sono sempre vicino. Se mi chiedono di tornare a gestire la squadra? Ma non è un lavoro, non la potrei vedere come tale. Non potrei farlo per conto di un altro, bisogna guardare al futuro e a persone che faranno tutto il necessario per il bene dell'Inter".